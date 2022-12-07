8 декабря в Туле без электричества останутся десятки улиц по всему городу Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Электричества не будет по следующим адресам:

с 9:00 до 11:30 - ул. Головина, 15-43 (нечётн.), 16-42 (чётн.); ул. Ак. Павлова, 67-73 (нечётн.), 75 (ЭЗУ № 69); ул. Щорса, 33-59 (нечётн.), 40-68 (чётн.); ул. Фурманова, 13, 19; ул. Леваневского, 11-25 (нечётн.), 8-26 (чётн.); Рабочий пр-зд, 3-19 (нечётн.); ул. Пархоменко, 43, 43-а; ул. Станиславского, 32-58 (чётн.), 41, 59, 61, 63, 65;

с 9:00 до 16:00 - ул. Марата, 28, 30, 32, 35; ул. Кирова, 29, 29-б; ул. Замочная, 100; ул. Пороховая, 153-197 (нечётн.), 161-а, 163-а, 169-а, 175-а, 175-б; ул. Дегтярёва, 171-181 (нечётн.), 138, 142-а, 144; ул. Заварная, 118-172 (чётн.), 103-113 (нечётн.), 103-а, 156-а, 156-б, 156-в, 132-б, 132-в, 132-г, 132-д, 172-а, 52-в,, 121, 123, 125; ул. М. Горького, 147-171 (нечётн.), 167-а, 43, 51, 45, 47, 49; ул. Дульная, 124-а; ул. Яблочкова, 1-а; Новомосковское ш., 66-в; Новомосковское ш., 36-38, 56-58, 66-в; ул. Декабристов, 141-175, 178-а, 147-а; ул. Комарова, 50,52; ул. Планировочная, 1-8; ул. Белинского, 86, 89, 91; Мясново: 1-й пр-зд, 20-38 (чётн.), 31-49 (нечётн.), 34-а, 36-а, 28-а, 22-а, 31-а, 41-а, 37-а, 39-а, 39-б, 39-в, 45-а, 45-б, 45-в, 46-б, 46-в, 47-а, 47-б, 47-в; ул. Воздухофлотская, 21; ул. Рогова, 2; ул. В. Краснослободская, 76-а; ул. Кауля, 17, 19, 21, 23; ул. М. Смирнова, 103-а, 105, 107; ул. Октябрьская, 198, 202; ул. Гончарова, 35; п. Трудовой, 116-127, 133-137;

с 9:30 до 16:00 - ул. Токарева, 54-60 (чётн.), 49, 66; пер. Володарского, 35; ул. Демидовская, 194-224 (чётн.), 227-247 (нечётн.); Промышленный пр-зд, 7, 8, 10; ул. Октябрьская, 188-а; Мясново: ул. Н. Выселковая, 1-29 (нечётн.), 2-26 (чётн.); 2-й Клинской пр-зд, 2; 4-й Клинской пр-зд, уч. 8;

с 12:00 до 14:00 - ул. М. Смирнова, 41-81 (нечётн.), 42-66 (чётн.).