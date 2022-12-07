В Туле прошло торжественное собрание в честь 81-й годовщины обороны города

С памятной датой собравшихся поздравила Глава города Тулы Ольга Слюсарева.

Участие в мероприятии в числе почетных гостей приняли ветераны Великой Отечественной войны, Глава города Тулы Ольга Слюсарева, депутаты Тульской городской Думы.

Мэр Тулы поздравила собравшихся с памятной датой:

– Сегодня, как никогда, мы особенно остро ощущаем боль, которую принесла Великая Отечественная война. Говорят, война не закончена, пока не захоронен последний солдат. Поисковые отряды каждый год проводят вахты памяти, поднимают останки солдат и восстанавливают имена героев. Это неоценимая работа и огромный вклад в сохранение памяти о тех событиях.

Дорогие ветераны, низкий поклон вам! Вечная слава всем, кто отдал жизнь за свободу нашей страны, кто трудился в тылу, кто на полях сражений приближал Великую Победу. Наши ребята, так же как их деды и прадеды, защищают нашу страну от неофашизма. Сражаются за сильную и независимую Россию.

Ольга Слюсарева вручила Благодарность Тульской городской Думы участнику Великой Отечественной войны, Почетному гражданину города-героя Тулы Василию Мирошниченко.

Ольга Слюсарева вручила Благодарности Тульской городской Думы участнику Великой Отечественной войны, Почетному гражданину Тульской области Николаю Кульпову, участникам войны, Почетным гражданам города-героя Тулы Василию Мирошниченко и Михаилу Свинтицкому.

Также Глава города наградила туляков, которые проводят большую патриотическую и меценатскую работу, вносят вклад в сохранение исторической памяти. Так, Ольга Анатольевна вручила Благодарности руководителю отдела кадров следственного управления Следственного комитета РФ по Тульской области, майору юстиции Екатерине Смирновой и старшему следователю-криминалисту отдела криминалистики следственного управления Следственного комитета РФ по Тульской области, подполковнику юстиции Михаилу Тишину. Сотрудники ведомства активно участвуют в реализации федерального проекта «Без срока давности», в том числе в подготовке и планировании мероприятий, поисковых работ, опросе местных жителей при раскопках и подъеме останков тел мирных жителей и бойцов Красной армии, павших в годы Великой Отечественной войны.

Участие в мероприятии в числе почетных гостей приняли депутаты Тульской городской Думы.

Награды получили командир учебно-поискового отряда «Безмолвие» Тульской региональной общественной поисковой организации «Безмолвие» Игорь Решетов, генеральный директор ООО «Торговый Дом «ТЗ КВОИТ» Константин Ферапонтов, директор МКУ «Комбинат специализированного обслуживания населения Юрий Терехов, управляющий Тульским отделением Сбербанка Сергей Гринько, член бюро региональной общественной организации Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Валерий Щербаков.

Для участников торжественного собрания был организован праздничный концерт.