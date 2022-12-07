Николай Воробьев: Волонтерский корпус «Единой России» готов первым прийти на помощь

Встречу приурочили ко Дню добровольца.

Участию активистов «Молодой Гвардии Единой России» и «Волонтёрской Роты Боевого Братства» в гуманитарной миссии партии, а также вопросам, которые сегодня волнуют волонтёров, была посвящена встреча Председателя «Единой России» Дмитрия Медведева и секретаря Генсовета Андрея Турчака. Её приурочили ко Дню добровольца.

От нашей области во встрече принял участие федеральный координатор «Молодой Гвардии Единой России» по ЦФО, руководитель регионального отделения МГЕР, депутат Тульской гордумы Никита Бурвиков.

Председатель МГЕР Антон Демидов рассказал, что с начала СВО через волонтёрскую работу на Донбассе и освобождённых территориях прошло более 1,2 тысячи активистов. Сегодня 84 активиста «Молодой Гвардии Единой России» участвуют в СВО в качестве добровольцев или мобилизованных по призыву.

Более 2 тысяч волонтёров МГЕР сегодня помогают семьям мобилизованных, работают в госпиталях, где лечат раненых военнослужащих. Вместе с партпроектом «Женское движение «Единой России» организовали обучение медсестёр.

Дмитрий Медведев отметил, что название «Молодой Гвардии Единой России» созвучно названию антифашистской молодёжной организации «Молодая гвардия».

Руководство партии поблагодарило активистов МГЕР и «Волонтёрской Роты» за добровольчество.

- Когда образовалась та организация, кто бы мог подумать, что её название будет созвучно событиям, которые сейчас разворачиваются. А не только событиям Великой Отечественной войны. И враг у нас отчасти прежний. Это нацисты, только переупакованные. К сожалению, связанные даже с нашими соседями, близкими нам людьми, — сказал Председатель «Единой России».

Он отметил, что происходящие события заставили большое количество людей в нашей стране, особенно молодых, иначе взглянуть на страницы истории.

- Люди моего поколения читали книгу, посвящённую молодогвардейцам. Потом всё растворилось на сломе эпох. Советский Союз закончился, появилась новая страна. Стали говорить, что это чуть ли не выдумки журналистов. Это неслось со страниц газет, приемников, телеэкранов. Сегодняшние события помогли снять налёт, образовавшийся на реальном подвиге молодогвардейцев. И вы к этому причастны. Вы называете ребят (активистов МГЕР — прим.ред.) достойными продолжателями их подвига — вне всякого сомнения это так, — подчеркнул Дмитрий Медведев.

В свою очередь секретарь Генсовета «Единой России» сообщил, что именно нынешние молодогвардейцы вышли с инициативой вернуть в школьную программу изучение романа «Молодая гвардия».

- Такое решение Минпросвещения уже принято, — сказал Андрей Турчак. Активисты МГЕР рассказали о том, с какими чувствами отправлялись на Донбасс, какими направлениями работы занимаются сейчас и как планируют развиваться. А также представили свои идеи, которые будут способствовать налаживанию мирной жизни на Донбассе, Херсонщине и в Запорожье. В их числе - создание в Мариуполе центра молодёжных инициатив.

Ещё одно предложение — о льготном проезде для студентов по всем регионам, включая летний период — будет проработано с финансовым блоком Правительства для последующего включения в народную программу «Единой России». В том числе, в части предоставления льгот студентам-волонтёрам.

От нашей области во встрече принял участие федеральный координатор «Молодой Гвардии Единой России» по ЦФО, руководитель регионального отделения МГЕР Никита Бурвиков.

В заключение Дмитрий Медведев отметил, что каждый активист МГЕР — находится на своём месте и преодолел себя.

- Я не знаю, как сложится судьба здесь присутствующих. Кто пойдёт в политику, кто будет заниматься оказанием помощи людям, врачом, учителем станет или продолжит эту карьеру, если вы уже этим занимаетесь. Но могу сказать только одно: в любом случае вы уже как граждане Российской Федерации состоялись. Я вас с этим поздравляю. Это высокое звание, — заключил Председатель «Единой России».

- С начала пандемии волонтерское движение стало ключевым в работе партийных организаций и «Молодой Гвардии», – отметил секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», председатель Тульской областной Думы Николай Воробьев. – Девиз добровольческой миссии «Мы вместе» расширил форматы оказания помощи: «Единая Россия» помогала жителям региона в условиях коронавирусной угрозы, оснащала медицинские учреждения, наладила адресную поддержку семей с детьми, инвалидов, пенсионеров. Эта масштабная работа объединила большое количество неравнодушных людей, социальных партнеров партии, и сегодня, с учетом новых вызовов совместными усилиями мы продолжаем волонтерское направление, поддерживая жителей присоединенных территорий, участников СВО, их родственников. Добровольческий корпус «Единой России» готов первым прийти на помощь всем, кто нуждается, подставить надежное плечо, быть рядом. В рядах волонтерского центра – люди разного возраста и социального статуса, но главное для всех нас – быть максимально полезными людям.