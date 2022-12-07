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Происшествия7 декабря 2022 6:23

В Туле маленькая девочка каталась одна в троллейбусе: родителей потеряшки искали всем городом

На инцидент уже обратили внимание сотрудники полиции
Игорь КОПЫТОВ
В Туле маленькая девочка каталась одна в троллейбусе: родителей потеряшки искали всем городом

В Туле маленькая девочка каталась одна в троллейбусе: родителей потеряшки искали всем городом

Фото: соцсети

6 декабря в Туле водитель троллейбуса, приехав на конечную станцию «Южная» обнаружила потерявшуюся маленькую девочку, которая находилась в салоне совершенно одна, без взрослых. Клич о поиске родителей женщина бросила в популярных городских пабликах.

На вид девочке, которая представилась Юлей, было 5-6 лет. Она назвала водителю имена родителей - мама Наташа, папа Виталий. Как выяснилось, девочка самостоятельно ушла из одного из развивающих центров в Туле.

История закончилась благополучно, а вот действия работников центра, которые не заметили ее ухода, еще предстоит оценить компетентным ведомствам.

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