В Туле появились еще 9 камер, фиксирующих непристегнутый ремень Фото: Алексей ФОКИН (фото)

До Нового года в Туле еще 9 камер начнут фиксировать непристегнутый ремень безопасности у водителя и у пассажира.

Новые комплексы фотовидеофиксации будут действоваать по следующим адресам:

- перекресток проспекта Ленина и улицы Льва Толстого,

- перекресток проспекта Ленина и улицы Советской,

- перекресток улиц Оборонной и Некрасова,

- перекресток улиц Октябрьской и Максима Горького,

- улица Щегловская засека в районе дома №59,

- улица Максима Горького в районе дома №12,

- улица Максима Горького в районе дома №27,

- Демидовская Плотина в районе дома №16,

- перекресток Демидовской Плотины и Осташе

В соответствии со статьей 12.6 КоАП РФ за непристегнутый ремень у водителя или пассажира грозит штраф в 1000 рублей.