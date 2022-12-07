В Туле появились еще 9 камер, фиксирующих непристегнутый ремень
Фото: Алексей ФОКИН (фото)
До Нового года в Туле еще 9 камер начнут фиксировать непристегнутый ремень безопасности у водителя и у пассажира.
Новые комплексы фотовидеофиксации будут действоваать по следующим адресам:
- перекресток проспекта Ленина и улицы Льва Толстого,
- перекресток проспекта Ленина и улицы Советской,
- перекресток улиц Оборонной и Некрасова,
- перекресток улиц Октябрьской и Максима Горького,
- улица Щегловская засека в районе дома №59,
- улица Максима Горького в районе дома №12,
- улица Максима Горького в районе дома №27,
- Демидовская Плотина в районе дома №16,
- перекресток Демидовской Плотины и Осташе
В соответствии со статьей 12.6 КоАП РФ за непристегнутый ремень у водителя или пассажира грозит штраф в 1000 рублей.