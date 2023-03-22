Директор макрорегиона «Центр» Tele2 Денис Маликов: «Мы не стоим на месте и движемся вперед»

Директор макрорегиона «Центр» Tele2 Денис Маликов пообщался с представителями тульских СМИ.

Также Денис Маликов рассказал, какие новации в сфере телекома наиболее интересуют жителей.

– Социологические опросы показывают, что сотовая связь перешла в разряд обязательных услуг, от которых человек не готов отказаться. Я считаю это важной для нас историей, которая накладывает дополнительные обязательства и задачи, – отметил в начале встречи Денис Маликов.

Так, по его словам, прошлый год поставил перед компанией новые вызовы.

В конце встречи традиционное фото на память.

– Активность клиентов в нашей сети продолжила расти, – сообщил Денис Маликов. – В связи с этим за год мы модернизировали около 20% собственной инфраструктуры в Тульской области. Проще говоря, теперь наша сеть способна качественно обслуживать большее количество клиентов и обеспечивать им более высокие скорости 4G.

Еще одной крайне важной задачей, которой занимались в Tele2, стало развитие сети в особой экономической зоне «Узловая».

– Надо сказать, что для сотового оператора нет ничего более сложного, чем развернуть покрытие в закрытом железном производственном помещении, – говорит Денис Маликов. – На территории ОЭЗ «Узловая» мы эту задачу решили, обеспечив связью практически все заводы и цеха.

Денис Маликов рассказал об итогах работы компании в нашем регионе в минувшем году и представил новации для абонентов.

Также он отметил, что одним из значимых проектов стало участие в качестве центра компетенций в программе по Устранению цифрового неравенства 2.0, которую реализует Минцифры РФ совместно с «Ростелекомом».

– В прошлом году в рамках программы удалось обеспечить мобильной связью около 2,5 тыс. жителей из 9 сел и деревень Тульской области, где ранее не было стабильного сигнала операторов, – подчеркивает Денис Маликов. – О востребованности проекта говорят цифры: местные клиенты потребляют здесь в среднем на 30-50% больше трафика, чем туляки или жители райцентров. И всего за несколько первых месяцев они скачали около 47 тыс. гигабайтов – для примера, этого хватило бы на 70 000 просмотров фильма «Весна на Заречной улице».

– Денис, а что требуется сейчас жителям? Чем хотят пользоваться?

– Мы делаем фокус на инновациях, регулярно запуская такие сервисы, которых ранее не было на рынке. Так, сейчас мы активно развиваем сферу домашнего интернета – это то, о чем нас просили клиенты. И здесь наша компания тоже поступила по другим правилам: абонент может добавить проводной доступ в сеть к любому актуальному тарифу на мобильную связь – как дополнительную опцию, в несколько касаний через приложение оператора. При оформлении заявки до 11 апреля, можно бесплатно протестировать сервис: первые три месяца предоставляем в подарок. Что интересно, наиболее активно услугу подключают жители не только Тулы, но и Алексина, Щекина, Венева, Узловой и Суворова.

Тульские журналисты смогли задать Денису Маликову интересующие их вопросы.

Еще одно из привлекательных и даже революционных решений – мултиподписка Mixx. Весь мир давно идет в этом направлении, поскольку существует запрос клиента: я хочу заплатить один раз, но при этом получить максимальное количество цифровых услуг, которые мне нужны. Теперь мы сделали это: можно выбрать из десятков различных партнерских сервисов то, что надо, заплатить абонентскую плату, которая будет меньше, чем если бы пришлось подключать услуги по отдельности, и пользоваться новыми возможностями без ограничений.

В подписку включены 50 Гб интернета, доступ к онлайн-кинотеатру Premier, сервисам VK Combo, скидки в гипермаркетах «Лента», на Lamoda и многое другое.

И наконец, «вишенка на торте»: подписка Mixx доступна не только абонентам Tele2, но и клиентам других операторов. Таким образом, мы сломали еще один барьер с точки зрения тех продуктов и услуг, которые предлагает наша компания – Mixx могут пользоваться все, кто хотят.

А после беседы участников ждал вкусный и ароматный мастер-класс.

В завершение встречи подчеркну, что Tele2 действительно «встраивается» в ожидания клиента, чтобы он мог через один интерфейс получать максимальное количество услуг, которые ему интересны. Наша компания позиционирует себя, как проводник в цифровой мир, чтобы можно было здесь и сейчас оценить современные инновации на выгодных условиях. Мы не стоим на месте и движемся вперед!

- Денис, большое спасибо за общение, успехов и реализации всех амбициозных планов!