Коронавирус в Тульской области: 41 новый случай заболевания за последние сутки на 21 марта Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Выздоровели за минувшие сутки от коронавируса, по данным на 21 марта, 40 человек, а в целом с начала пандемии коронавирусной инфекции в Тульской области излечились 185 514 человек. При этом госпитализированных в тяжелом состоянии — 7 человек.

С марта же месяца 2020-го в Тульском регионе COVID-19 заболели 191 668 человек.

Суточная смертность отсутствует, а в целом с начала пандемии от коронавируса умерли 5 367 жителей региона.