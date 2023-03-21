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Здоровье21 марта 2023 8:22

Коронавирус в Тульской области: 41 новый случай заболевания за последние сутки на 21 марта

Показатель заболеваемости после небольшого спада вновь пошел в рост
Игорь КОПЫТОВ
Коронавирус в Тульской области: 41 новый случай заболевания за последние сутки на 21 марта

Коронавирус в Тульской области: 41 новый случай заболевания за последние сутки на 21 марта

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Выздоровели за минувшие сутки от коронавируса, по данным на 21 марта, 40 человек, а в целом с начала пандемии коронавирусной инфекции в Тульской области излечились 185 514 человек. При этом госпитализированных в тяжелом состоянии — 7 человек.

С марта же месяца 2020-го в Тульском регионе COVID-19 заболели 191 668 человек.

Суточная смертность отсутствует, а в целом с начала пандемии от коронавируса умерли 5 367 жителей региона.

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