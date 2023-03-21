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Общество21 марта 2023 6:57

Болельщик тульского «Арсенала» объявил голодовку до победы любимой команды

Ролик появился в фанатском сообществе футбольного клуба
Игорь КОПЫТОВ
Болельщик тульского «Арсенала» объявил голодовку до победы любимой команды

Болельщик тульского «Арсенала» объявил голодовку до победы любимой команды

Фото: соцсети

Болельщик тульского ФК «Арсенал» по имени Гришаня заявил, что «для клуба наступают тяжелые времена, которые нужно будет преодолеть» и обратился к руководству команды, футболистам и фанатам с ультиматумом:

- Пока команда не начнет выигрывать, пока не будет долгожданной победы, к еде я даже не притронусь. Удачи нам.

О реакции на такое заявление со стороны администрации «Арсенала» пока неизвестно, а вот другие фанаты оружейников инициативу одобрили, хотя, присоединяться не торопятся.

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