ЖК «Новая Тула»: время купить квартиру пришло

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За месяц можно сделать немало. Например, успеть купить квартиру своей мечты в ЖК «Новая Тула».

Каждый ваш день в «Новой Туле» будет наполнен гармонией и вдохновением. Современный микрорайон комфорт-класса создан по запросу самих жителей для их максимального удобства и комфорта.

И это не просто слова:

1) Уникальная локация вдали от городского смога в экологически чистой зеленой зоне. Своя собственная экосистема. При этом микрорайон находится всего в 5 минутах езды на автомобиле до проспекта Ленина по Калужскому шоссе. Рядом гипермаркет METRO, спортивный комплекс «Тула-Арена». В перспективе здесь появятся школы, детские сады и поликлиника.

2) Приятная благоустроенная территория с парками, скверами и местами для отдыха.

Почему мы всегда стремимся домой? Потому что там уютно, тихо и спокойно. Именно так вы будете себя чувствовать в ЖК «Новая Тула».

3) Безопасные дворы без машин со спортивными и детскими площадками.

Здесь заранее позаботились о вашей максимальной защищенности: огороженная территория, контроль доступа, видеонаблюдение.

Первые новоселы получат ключи летом 2023 года.

4) Просторные и уютные квартиры с индивидуальным отоплением и разнообразными планировками.

Площадь квартир - от 41 до 92 кв. метров. Вам не будет тесно даже в обычной «однушке». Размер самой маленькой кухни - почти 11 кв. метров: при желании ее можно объединить с лоджией для увеличения пространства. В просторных спальнях и гостиных от 16,6 кв. метров - найдется место каждому члену семьи.

Есть возможность самостоятельного зонирования пространства. Обилие «мокрых» зон, окон и лоджий позволяют реализовать ваши идеи легко. Одним словом, полная свобода и никаких ограничений!

5) Высококачественные строительные материалы и передовые строительные технологии.

Стены домов в «Новой Туле» - из прочного силикатного кирпича на ленточном фундаменте. Дома надежно утеплены по технологии мокрого фасада. Скатная кровля отлично защищает здание от прямых солнечных лучей и влаги.

Процесс строительства идет активно! За его ходом можно наблюдать на сайте застройщика или в группах компании в социальных сетях. Фотоотчеты обновляются раз в 2 недели, прирост зданий и фронт работ можно увидеть своими глазами.

Вот лишь некоторые цифры из отчета на сегодня.

Дом 1, корпус 1 и 2 - готовность – 70%.

Дом 2, корпус 1 и 2 - готовность – 35%.

Так что ждать ключей осталось недолго: первые жители микрорайона «Новая Тула» справят новоселье уже летом 2023 года.

«Новая Тула» станет местом вашего спокойствия и гармонии.

Немаловажный момент: недвижимость здесь можно приобрести с беспроцентной рассрочкой от застройщика до сдачи дома. До конца 2022 года есть шанс использовать ипотеку с господдержкой, оформить покупку с применением военного сертификата или воспользоваться материнским капиталом.

Продолжается акция в честь дня рождения 3S Новая Тула: с 14 октября и до конца 2022 года всего 50 квартир можно приобрести по специальной цене - от 75 000 рублей за кв. м. На сегодня осталось всего 25! Если интересно, звоните в офис продаж по телефону: 8 (4872) 52-00-02 или приезжайте в гости! Кстати, теперь у застройщика не один, а два офиса. Недавно был открыт второй - на первом этаже в ТРЦ «Макси».

Для максимальной экономии

А для тех, кто готов подождать, есть еще более выгодное предложение. Скоро в ЖК «Новая Тула» стартует вторая очередь строительства.

Это значит, что есть шанс купить квартиру на старте продаж, то есть выгоднее всего. Почему? Разница в стоимости с готовым жильем при такой покупке может достигать 30%. К тому же, в самом начале «разлетаются» наиболее ликвидные квартиры. На старте продаж у вас больше возможностей для выбора: метраж, этажность, планировка, вид из окна.

Не упустите возможность купить квартиру в одном из самых перспективных жилых микрорайонов по эксклюзивной выгодной цене. О приобретении жалеть не придется!

ООО «СЗ «Три Эс Новая Тула»

Офисы продаж:

г. Тула, ул. Благовещенская, 6;

ТРЦ "Макси", 3 вход, 1 этаж.

Телефон (4872) 52-00-02.

3snt.ru

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