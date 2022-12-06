В Москве проходит III Всероссийская Научно-практической конференции общественных советов ФАС России

Об антимонопольном регулировании в Российской Федерации рассказал руководитель ФАС России Максим Шаскольский.

Основные темы по которым работает антимонопольный орган это: недискроминационный доступ субъектов малого и среднего бизнеса к цифровым платформам и маркетпрейсам, борьба с контрфактом, тарифное регулирование, в том числе и перекрестное субсидирование, биржевая торговля. По инециативе ОПОРЫ РОССИИ пересмотрена методика расчета за проведение Технического осмотра и введен переходный период на 2023 и 2024 года.

"Общественные советы при УФАС активно работают по обсуждению и внедрению национального плана по развитию конкуренции и региональных карт развития конкуренции и внедрения антимонопольного комплаенсу. На особом контроле находятся у ФАС социально значимые рынки, так как на их нестабильность остро реагируют граждане. Работа в интересах граждан, в первую очередь в интересах социально незащищенных граждан, является главным приоритетом антимонопольной службы.

Много обращений по поводу технологического подключения к сетям ресурсоснабжающих организаций. Накладываются крупные штрафы в этой сфере" - отметил председатель общественного совета Тульского УФАС Михаил Глухов.