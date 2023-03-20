21 марта в Туле без электричества останутся десятки домов
Фото: Алексей ФОКИН (фото)
Так, электричество отключат по следующим адресам:
с 9:00 до 12:00 - ул. Тульского Рабочего полка, 96 к.1, 96 к.2, 96 к.3, 96 к.4;
с 9:00 до 16:00 - ул. Курковая, 20, 24, 26, 28;
с 9:00 до 17:00 - п. Косая Гора: Орловское ш., 66-82 (чётн.); ул. Чкалова, 44-54 (чётн.), 47-63 (нечётн.); ул. Малиновая Засека, 37; ул. Марата, 36-44 (чётн.), 37-51 (нечётн.); ул. Одоевская, 4-26 (чётн.), 3-а-31-а (нечётн.); ул. Декабристов, 111-125, 131-139 (нечётн.), 158, 164; пер. Докучаева, 1-6; пер. Комарова, 1-6; пер. Мусоргского, 1-13 (нечётн.), 2-16 (чётн.); пр-зд Вильямса, 1, 2;
с 9:30 до 13:00 - ул. Плеханова, 92; ул. Марата, 24, 39;
с 13:00 до 16:00 - ул. Плеханова, 92; ул. Марата, 39.