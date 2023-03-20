Коронавирус в Тульской области: 39 новых случаев заболевания за последние сутки на 20 марта Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Выздоровели за минувшие сутки от коронавируса, по данным на 20 марта, 34 человека, а в целом с начала пандемии коронавирусной инфекции в Тульской области излечились 185 474 человека. При этом госпитализированных в тяжелом состоянии — 4 человека.

С марта же месяца 2020-го в Тульском регионе COVID-19 заболели 191 627 человека.

Суточная смертность отсутствует, а в целом с начала пандемии от коронавируса умерли 5 367 жителей региона.