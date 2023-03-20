Упавший в Одоевском районе Тульской области беспилотник был начинен взрывчаткой Фото: соцсети

Беспилотник, упавший 19 марта в Одоевском районе Тульской области нес заряд взрывчатки — таковы предварительные выводы специалистов, обследовавших летательный аппарат. Как сообщает со ссылкой на собственный источник РенТВ, вес кумулятивного заряда составил около двух килограммов. Предназначался он по мнению экспертов, скорее всего, для поражения броневых подвижных и стационарных целей.

В полицию о беспилотнике, обнаруженном в поле между населенными пунктами Кошкино и Петровское, сообщил местный житель. Размах крыльев дрона составляет почти 3 метра, а длина фюзеляжа – чуть больше метра.

В результате падения беспилотника никто не пострадал.

В начале марта, напомним, еще один беспилотный летательный аппарат упал в Киреевском районе. В результате крушения дрона произошел взрыв. В лесопосадке недалеко от населенного пункта Березово образовалась воронка глубиной до 80 сантиметров.