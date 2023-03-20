Николай Воробьев: Героическая Тульская область всегда активно и масштабно участвует в патриотических проектах

Во всех регионах Российской Федерации и странах СНГ стартовал новый сезон патриотической акции «Рисуем Победу».

Во всех регионах Российской Федерации и странах СНГ стартовал новый сезон патриотической акции «Рисуем Победу», реализуемой ежегодно в рамках федерального партийного проекта «Новая школа» по инициативе федерального координатора партпроекта, первого зампредседателя комитета Госдумы по просвещению Алёны Аршиновой.

В новом сезоне проведения акции продолжится прием работ по двум традиционным номинациям: «детское художественное творчество и декоративно-прикладное искусство» и «методическая разработка». Конкурсная палитра акции пополнилась новыми номинациями: «Наследники Великой Победы» (специальная номинация, посвященная доблести Армии России) и «Рисуем Победу»: наш опыт» (номинация для специалистов, позволяющая представить опыт организации собственной площадки/мероприятия в рамках акции).

Работы можно загрузить в дистанционном формате через сайт акции www.risuem-pobedu.ru с 23 февраля до 1 мая 2023 года. Итоги акции «Рисуем Победу-2023» подведут в День Победы. С каждым годом интерес к акции «Рисуем Победу» растет. По итогам 2022 года в конкурсной программе приняло участие более 750 тысяч человек! Дети России и их сверстники из государств СНГ, «вооружившись» кисточками, красками и карандашами, заявили всему миру, что они помнят своих Героев, чётко знают, кто победил во Второй мировой войне, кто спас мир от фашизма. Многие работы были посвящены героям нашего времени – бойцам армии России, вставшим на защиту суверенитета страны.

Акция «Рисуем Победу» в рамках конкурсной программы национальной премии «Патриот-2022» была признана лучшей патриотической акцией страны.

- Героическая Тульская область всегда очень активно и масштабно участвует в патриотических проектах, объединяющих детей и молодежь. Ведь очень важно, что наше подрастающее поколение знало и помнило события Великой Отечественной войны, особенно сегодня, когда на Украине идет борьба с неонацизмом, – отметил секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», председатель Тульской областной Думы Николай Воробьев. – В рамках народной программы партии мы инициируем подобные акции и на уровне региона. Это ежегодный конкурс творческих работ школьников «Память», уроки мужества, викторины, тематические кинопоказы. В преддверии Дня Победы региональная общественная приемная партии инициировала конкурс детских рисунков «День Победы глазами ребёнка». Вместе со всей страной мы также готовимся к апрельскому «Диктанту Победы». Уверен, что все эти акции заинтересуют большой количество жителей Тульской области, детей и взрослых, которые через участие в таких проектах могут рассказать о героях из своей семьи и вписать еще одну строку в летопись великого подвига.

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