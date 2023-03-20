9 мостов и 30 приусадебных участков подтоплены в Тульской области

По данным МЧС России по Тульской области, в Тульской области сейчас подтоплено девять низководных мостов в семи муниципалитетах:

на реке Упе:

- в деревне Берники ГО Тула;

- в деревне Нижние Присады ГО Тула;

- в селе Болотское Одоевского района;

- в деревне Орлово Щёкинского района;

- в селе Николо-Гастунь Белёвского района;

- в селе Мишнево Суворовского района;

на реке Оке в городе Чекалин Суворовского района;

на реке Мокрая Табола в деревне Устье Кимовского района;

на реке Красивая меча в селе Вязово ГО Ефремов.

Движение транспорта по мостам прекращено. Однако во всех случаях существуют объездные пути.

Подтопление зарегистрировано на 12 приусадебных участках в Дедилово Киреевского района и еще 18 участках в Прилепах и Шкилевке Ефремова.

Населенные пункты обеспечены медицинским обслуживанием. Создан необходимый запас продовольствия и предметов первой необходимости. При необходимости организовываются лодочные переправы. Обеспечена пожарная безопасность.

Губернатор дал негативную оценку действиям Главного Управления МЧС России по Тульской области в отношении работы по подготовке к паводковому периоду. Также в связи с разрушением двух мостов — пешеходного и автомобильного — в Куркинском районе Алексей Дюмин направил на имя министра по ЧС России обращение для выделения средств на их восстановление из федерального бюджета.