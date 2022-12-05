20 декабря в Туле откроется 33 елочных базара

20 декабря в Туле откроется 33 елочных безара Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Продажа хвойных деревьев будет осуществляться с 20 по 31 декабря на специально оборудованных для этого местах – нестационарных елочных базарах площадью от 10 до 100 квадратных метров.

Ассортиментный перечень предполагает быть широким - сосна, ель, пихта, голубая ель в горшках, еловый и пихтовый лапник. Хвойные деревья выращены специально к новогодним праздникам в Суворовском районе Тульской области, а также в Пермском крае.

При реализации хвойных деревьев покупателям должен быть выдан товарный чек, а елочные базары с высокой проходимостью оборудуют терминалами безналичной оплаты.

График работы - с 9.00 до 20.00 без выходных и перерывов.