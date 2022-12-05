1,5 года исправработ получил лесоруб за причинение смерти ребенку по неосторожности в Тульской области Фото: материалы пресс-служб

Уголовное дело рассматривалось в особом порядке, подсудимый признал себя виновным и согласился с предъявленным обвинением в том, что с 6 мая по 23 июня 2022 года вырубленную с помощью сторонних работников древесину он сложил на территории села Першино Алексинского района, не оградив временный склад и не установив устройства, исключающие произвольное скатывание бревен.

В результате этого 8-летний ребенок беспрепятственно поднялся по ним до самого верха, спровоцировал их скатывание, в результате чего мальчишку завалило бревнами. От многочисленных повреждений он скончался в больнице 24 июня 2022 года.

35-летний уроженец Смоленской области возместил родителям погибшего моральный вред в размере 700 тысяч рублей на стадии утверждения обвинительного заключения прокурором.

В итоге суд по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности) приговорил лесоруба к 1,5 годам исправительных работ с удержанием 15% в доход государства.

Приговор в законную силу не вступил.