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Общество5 декабря 2022 7:03

В Туле рассмотрят первое уголовное дело о дискредитации Вооруженных сил РФ

Расследование материалов завершено, очередь - за судом
Игорь КОПЫТОВ
В Туле рассмотрят первое уголовное дело о дискредитации Вооруженных сил РФ

В Туле рассмотрят первое уголовное дело о дискредитации Вооруженных сил РФ

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Уголовное дело по ст. 280.3 УК РФ «Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации...» возбуждено в отношении 38-летнего житель Привокзального района Тулы. Основанием послужили неоднократные противоправные действия.

Ранее мужчина уже выплачивал штраф за административное нарушение в размере 40 тысяч рублей, но это его не остановило. Спустя некоторое время на странице туляка в одной из социальных сетей появилась запись, вновь дискредитирующая действия российских военнослужащих.

В настоящее время уголовное дело уже передано в суд. Нарушителю грозит до 3 лет лишения свободы либо от 100 до 300 тысяч рублей в качестве штрафа.

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