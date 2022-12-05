В Туле рассмотрят первое уголовное дело о дискредитации Вооруженных сил РФ Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Уголовное дело по ст. 280.3 УК РФ «Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации...» возбуждено в отношении 38-летнего житель Привокзального района Тулы. Основанием послужили неоднократные противоправные действия.

Ранее мужчина уже выплачивал штраф за административное нарушение в размере 40 тысяч рублей, но это его не остановило. Спустя некоторое время на странице туляка в одной из социальных сетей появилась запись, вновь дискредитирующая действия российских военнослужащих.

В настоящее время уголовное дело уже передано в суд. Нарушителю грозит до 3 лет лишения свободы либо от 100 до 300 тысяч рублей в качестве штрафа.