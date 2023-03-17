Тульский «Арсенал» уступил на выезде красноярскому «Енисею» - 0:1 Фото: материалы пресс-служб

В рамках 23 тура Первой лиги оружейники на выезде в Красноярске провели игру с местным «Енисеем», уступив со счетом 0:1. Единственный гол во встрече забил на 18-й минуте защитник хозяев Валерий Кичин, реализовав пенальти.

«Енисей» таким образом набрал 41 очко и поднялся в таблице на третье место, сместив оттуда «Аланию», а «Арсенал» с 33 очками остался на 5-й позиции.

"Енисей" (Красноярск) – "Арсенал" (Тула) – 1:0 (1:0)

17 марта. Стадион «Футбол-Арена «Енисей». 3000 зрителей.

Голы: Кичин, 18 (с пенальти).

«Енисей»: Ставер, Кичин, Рукас (Хозин, 63), Марков, Савицкий (Масловский, 46), Глушков, Раздорских, Ломакин, Ивакин (Апушников, 46), Иванов, Ланин.

«Арсенал»: Левашов, Сокол, Большаков, Сериков, Насыров, Хабибов, Ткачёв (Хромов, 70), Кайнов, Козлов (Гребенщиков, 54), Панченко, Манелов. Предупреждения: Насыров (17), Панченко (40), Козлов (52),Рукас (54).