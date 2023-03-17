Прививочная кампания против кори в Тульской области стартует 3 апреля Фото: Алексей ФОКИН (фото)

3 апреля 2023 года в Тульской области стартует так называемая подчищающая вакцинация против кори - об этом сообщает Роспотребнадзор.

Целью акции является проведение профилактических прививок жителям области, трудовым мигрантам и другим людям, не привитым против кори ранее, не имеющим сведений о своих прививках и не болевшим корью ранее.

В регионе с начала года уже был зарегистрирован один случай кори у взрослого, прибывшего из Средней Азии, ранее не имевшего прививок.

Санитарные врачи обращают внимание туляков и гостей региона на то, что корь – высоко контагиозное инфекционное заболевание, приводящее к тяжелым осложнениям (пневмонии, менингит и другим опасным последствиям), а основной мерой профилактики инфекции является иммунизация.

Кампания продлится до 31 декабря 2023 года.