Коронавирус в Тульской области: 56 новых случаев заболевания за последние сутки на 17 марта Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Выздоровели за минувшие сутки от коронавируса, по данным на 17 марта, 45 человек, а в целом с начала пандемии коронавирусной инфекции в Тульской области излечились 185 332 человека. При этом госпитализированных в тяжелом состоянии — 7 человек.

С марта же месяца 2020-го в Тульском регионе COVID-19 заболели 191 467 человека.

Суточная смертность отсутствует, а в целом с начала пандемии от коронавируса умерли 5 366 жителей региона.