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Общество17 марта 2023 6:13

В Туле суд вынес приговор мобилизованному за самовольное оставление воинской части

На оглашении присутствовали более 300 военнослужащих, проходящих службу по призыву.
Игорь КОПЫТОВ
В Туле суд вынес приговор мобилизованному за самовольное оставление воинской части

В Туле суд вынес приговор мобилизованному за самовольное оставление воинской части

Фото: материалы пресс-служб

Мужчина был призван на военную службу по мобилизации. Однако спустя какое-то время самовольно оставил расположение места службы, вернувшись домой. Спустя неделю он был задержан. Как результат - на него было заведено уголовное дело.

Гарнизонный военный суд вынес приговор в расположении воинской части. На рассмотрении дела мужчина полностью признал свою вину.

По итогу суд признал военнослужищего виновным по ч. 2.1 ст. 337 УК РФ и лишил его свободы на 1,5 года.

Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.

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