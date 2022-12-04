5 декабря в Туле без электричества останутся десятки улиц
Фото: Игорь КОПЫТОВ
Электричества не будет по следующим адресам:
с 9:00 до 11:00 - п. Угольный: ул. Шоссейная, 2, 2-а; п. Южный: ул. Шахтёрская, 45-а;
с 9:00 до 16:00 - Мясново: 2-й Клинской пр-зд, 2, 3 уч. 11; ул. Кутузова, 104, 104-а, 106, 106-а; п. Рудаково: ул. Победы, 7-35, 15-а, 29-а; ул. Л. Толстого, 8, 16; ул. Кирова, 1-11 (нечётн.), 2-16 (чётн.); ул. Трудовая, 1-9 (нечётн.), 1-а, 2, 4, 6; ул. Люлина, 8, 9; ул. Скуратовская, 97, 99, 101; п. Толстовские дачи: ул. Л. Толстого, 74-108, 130-162 (чётн.), 112, 120, 118-а, 162-а, 156-а; Ст. Ясная Поляна, 1, 1-а, 2, 3, 4-а, 5-а, 5-б; п. 1-й Западный: ул. Чехова, 1-в, 1-г; 10-й пр-зд, 102, 104, 117, 119, 121, 123; 12-й пр-зд, 61; 25-й пр-зд, 17-49 (нечётн.); 31-й пр-зд, 2-48 (чётн.);
с 9:30 до 16:00 - ул. Пирогова, 3-15 (нечётн.), 14-а, 15-а, 2, 8, 11-а, 3-а, 10, 8-б, 4-а; ул. Советская, 84; ул. Жуковского, 4, 5;
с 10:00 до 15:00 - ул. Степанова, 33, 34, 35; пер. Кладбищенский, 1-а; ул. Пролетарская, 30, 30-а, 32, 34;
с 11:00 до 13:00 - п. Южный: ул. Шоссейная, 2-а, 7, 36-а, 42-а, 40-а, 35, 37, 41, 17, 21, 23, 2-64 (чётн.), 25, 25-а, 27, 29, 31, 33, 9/1; ул. Шахтёрская, 30, 32, 34, 41, 49, 43-а, 45, 51-(частный сектор), 37, 43, 45, 47, 49, 49-а, 49-б, 50, 51; ул. Садовая, 1, 3, 2-38 (чётн.), 23-69 (нечётн.); ул. Подгорная, 1-б, 1-в, 2-в, 1-34, 35-а, 35-б; СНТ «Деревообработчик», 1-40; СНТ «Шахтёрский», 21; ул. Асфальтная, 2-48 (чётн.), 1-13 (нечётн.), 21, 23, 33, 37, 39, 43-65 (нечётн.), 43-а; 1-й Квартал, 12-96 (чётн.); п. Угольный, СНТ «СЭЗА».