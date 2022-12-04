Вывоз мертвых тел из тульской больницы по копейке – благотворительный шаг Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Ранее на сайте Госзакупок появилась информация, что Тульская городская больница № 3 ищет подрядчика, который перевезет 300 тел за 3 рубля в 2023 году с рядом обременительных условий. Минздрав провел по этому поводу внеплановую проверку, но нарушений не обнаружил.

Итоги аукциона были подведены 23 ноября. Его выиграло ООО «Светлый путь», имеющее отношение к Объединению ритуальщиков Тулы. Фирма готова выполнить свои обязательства не просто бесплатно, а еще в убыток себе, заплатив больнице 170 тысяч рублей. Представитель ритуальщиков объяснил это желанием помочь медучреждению и благотворительными целями.