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Здоровье3 декабря 2022 10:00

Коронавирус в Тульской области: 43 новых случая заболевания за последние сутки на 3 декабря

Показатель заболеваемости после резкого всплеска выходит на «плато»
Игорь КОПЫТОВ
Коронавирус в Тульской области: 43 новых случая заболевания за последние сутки на 3 декабря

Коронавирус в Тульской области: 43 новых случая заболевания за последние сутки на 3 декабря

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Выздоровели за минувшие сутки от коронавируса, по данным на 3 декабря, 5 человек, а в целом с начала пандемии коронавирусной инфекции в Тульской области излечились 181 175 человек. При этом госпитализирован в тяжелом состоянии 2 человека.

С марта же месяца 2020-го в Тульском регионе COVID-19 заболели 187 154 человек.

Суточная смертность отсутствует, а в целом с начала пандемии от коронавируса умерли 5 341 житель региона.

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