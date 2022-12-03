Коронавирус в Тульской области: 43 новых случая заболевания за последние сутки на 3 декабря Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Выздоровели за минувшие сутки от коронавируса, по данным на 3 декабря, 5 человек, а в целом с начала пандемии коронавирусной инфекции в Тульской области излечились 181 175 человек. При этом госпитализирован в тяжелом состоянии 2 человека.

С марта же месяца 2020-го в Тульском регионе COVID-19 заболели 187 154 человек.

Суточная смертность отсутствует, а в целом с начала пандемии от коронавируса умерли 5 341 житель региона.