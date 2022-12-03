В Туле задержали туляка, осквернившего стелу «Тулякам — Героям Советского союза» Фото: материалы пресс-служб

Сотрудниками полиции при проведении комплекса оперативно-розыскных мероприятий установлена личность мужчины, совершившего 30 ноября противоправные действия в сквере «Тулякам — Героям Советского Союза» на проспекте Ленина областного центра.

48-летний туляк доставлен в дежурную часть отдела полиции «Центральный». Сейчас решается вопрос о привлечении его к установленной действующим законодательством ответственности.