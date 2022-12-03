Тула
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тула
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тула
-6°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество3 декабря 2022 7:00

В Туле задержали туляка, осквернившего стелу «Тулякам — Героям Советского союза»

Правонарушитель оказался гражданином иностранного государства
Игорь КОПЫТОВ
В Туле задержали туляка, осквернившего стелу «Тулякам — Героям Советского союза»

В Туле задержали туляка, осквернившего стелу «Тулякам — Героям Советского союза»

Фото: материалы пресс-служб

Сотрудниками полиции при проведении комплекса оперативно-розыскных мероприятий установлена личность мужчины, совершившего 30 ноября противоправные действия в сквере «Тулякам — Героям Советского Союза» на проспекте Ленина областного центра.

48-летний туляк доставлен в дежурную часть отдела полиции «Центральный». Сейчас решается вопрос о привлечении его к установленной действующим законодательством ответственности.

Интересное