Автомобили буквально все заполонили: противостояние по-тульски Фото: Игорь КОПЫТОВ

В ход идут как законные методы, так и совершенно идущие в разрез даже с общественной моралью. И если проблема с появлявшимися чуть ли не по несколько штук в одном дворе шлагбаумов была снята пару лет назад МЧС, обязавшим каждое такое устройство снабдить кнопкой связи с оператором, отчего половина домов сразу же отказались от их использования из-за дороговизны обслуживания, то нашлись и новые варианты.

Частные улицы

Да-да в борьбе автовладельцев из их «безлошадных» соседей появилась и такая практика в Туле, как бы это дико не звучало.

Один из таких случаев несколько лет произошел в Пролетарском округе посреди частного сектора в так называемом 38-м квартале. Жители просто-напросто перекрыли с одного конца капитальным металлическим шлагбаумом целую улицу. Отремонтировали по программе «Народный бюджет» и решили, что это теперь их собственность, ведь они вложились своими средствами в работы по благоустройству! А дополнительно мотивировав свой шаг еще и тем, что в округе на остальных улицах — сплошь разбитый асфальт. Поэтому после ремонта все ринулись раскатывать мимо их домов. Особенно дачники, удобно сокращая объездной путь — конец дороги как раз упирался в несколько СНТ.

Какое-то время длилась тяжба между активистами как с одной стороны, так и с другой. Итог очевиден: шлагбаум заставили убрать как незаконный. Времена «прихватизации» давно миновали, и муниципальную дорогу общего пользования перекрывать не имеет права никто. Даже, если отремонтирует ее полностью за свой счет.

"Частная" улица Леваневского Фото: Игорь КОПЫТОВ

Аналогичную ситуацию со шлагбаумом поперек улицы можно наблюдать и в Центральном округе Тулы. Там, где Леваневского пересекается с Рабочим проездом. Первую отремонтировали по той же программе летом 2020-го, а состояние проезжей части второго, мягко говоря, оставляет желать лучше — по сути, это грунтовая двухколейка. Почему здесь не действуют законы? Скорее всего, просто не нашелся человек, который поднял бы этот вопрос в соответствующем ведомстве.

И учитывая последний факт, можно предположить, что «частные улицы» есть в Туле и в других местах. Просто противозаконные преграды на пути пока еще не создали никому там больших проблем.

«Мое» - значит, огороженное?

Со всем уже ставшими привычными столбиками-цепочками на неофициальных «личных» парковках во дворах не первый год борются перманентно — совместные «карательные» отряды в составе представителей ГЖИ, УК и районной администрации чуть еженедельно реагируют на жалобы туляков, выходя на места и ликвидируя при помощи специнструмента незаконные ограждения. Впрочем, как правило, без особого толку, потому как буквально через несколько дней на том же месте они возникают снова. Совершенно очевидно, что покупка нового замка и цепочки обходятся дешевле, нежели плата за место на официальной стоянке. Плюс комфорт — авто ночует, не отходя от дома. Да к тому же комиссия никак не успевает за масштабом бедствия — это понятно всем.

«Столбиковое» протовостояние переходит в новую фазу, когда автовладельцы отсыпают «личную» парковку щебнем или мостят каким еще-либо способом. Это уже вполне административное нарушение, квалифицирующееся как самозахват земли. Тут уже можно заполучить солидный штраф и требование все «благоустройство» привести в первоначальный вид. А это, согласно Кодексу об административных правонарушениях, за незаконное занятие газона, дворового пространства или его части, в том числе его незаконное использование, - штраф в 1–1,5% от кадастровой стоимости участка, но не менее 5 тысяч рублей.

Однако опять же, необходима инициатива на местах — от возмущенных жильцов, которые «пойдут по инстанциям». Тем же управляющей компании, муниципальным органам земельного контроля, полицию. Без этого — никак. Поэтому и от столбиков-цепочек во дворах не получается избавиться в большинстве тульских дворов. Исключение — там, где собственники жилья общим собранием смогли перевести часть придомовой территории в парковочное пространство. Но на то оно и исключение, чтобы быть редкостью.

Парковка возле музыкальной школы

Гораздо дальше в самозахвате муниципальных земель продвинулась Тульская областная детская музыкальная школа им. Г. З. Райхеля. Здесь решили организовать парковку озле забора учреждения, «отхватив» столбиками с натянутой меж ними проволокой часть явно муниципальной земли. То есть налицо нарушение законодательства. Осталось найти человека, который возмутится таким положением дел и накатает жалобу. Например в земельный комитет. Впрочем, возможно и другое развитие ситуации. С учетом охватившей Тулу в последние дни гололедицы, проходящему мимо человеку здесь легко поскользнуться и напороться на ту же проволоку. Кто будет нести ответственность за нанесенные травмы? Безусловно, в первую очередь, организатор парковки!

Парковка возле музыкальной школы

От столбиков к бетонным блокам и «конусам»

Это уже более тяжелый случай. Так, обычно, «свои» места в последние годы стали огораживать предприниматели, мотивируя, что на личные средства капитально благоустроили парковки.

Совсем недавно с подобным столкнулись жильцы многоэтажки по улице Дмитрия Ульянова, 2. Согласно публичной кадастровой карте, граница придомовой территории проходит параллельно улице и проспекту. Доходит вплотную к тротуарам. Однако, когда речь зашла об организации на площадке перед домом цивилизованной парковки для жильцов с прямым выездом на дорогу, объявился некий предприниматель, утверждающий, что он является полноправным владельцем заасфальтированного пятачка еще с начала 90-х. Когда тут располагался стихийный рынок Сопротивляясь установке шлагбаума, мужчина огородил «свой участок» бетонными блоками.

Дело дошло до открытого конфликта с применением строительной спецтехники. Причем, дважды - с паузой в несколько дней. Сейчас ситуация из патовой перешла в судебную-правовую плоскость. Решение пока подвисло в воздухе.

Место столкновения: ул. Кирова, 25 - защита "своего" места

Достаточно необычная ситуация сложилась и во дворе одной из многоэтажек по улице Кирова в Пролетарском округе. Территория летом 2022 года вошла в программу муниципального благоустройства. Деньги на работы были выделены из городского бюджета, а часть собрали сами жители. На общедомовом собрании всем объяснили, что после ремонта все парковки будут общими, поскольку никаких собственников у данной земли нет, она никому не сдана в аренду.

Однако стоило благоустройству завершиться, часть жильцов проявили завидную прыть и принялась вновь заасфальтированные места объявлять «своими» по праву того, что раньше они здесь щебенили двор. В качестве весомого аргумента они даже установили специальные электронные охранные устройства-конусы. В ход шли открытые угрозы в адрес тех, кто не соглашался. К делу подключилась полиция.

Сейчас конусы подлежат демонтажу до середины декабря. Далее конфликт, скорее всего, придется также решать через суд.

Место столкновения: ул. Кирова, 25 - в ход идут стальные тросы

Кстати, читатели! Если у вас во дворе творится беспорядок с парковками или кто-то перекрыл незаконно проезд, присылайте ваше фото с пояснениями на WhatsApp, Telegram 905-112-00-53.