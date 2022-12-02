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Общество2 декабря 2022 7:41

На два дня, чтобы обвенчаться, вернулся домой мобилизованный из Узловой Тульской области

Об этом на своей официальной странице в соцсети сообщил глава Узловского района Николай Терехов
Игорь КОПЫТОВ
На два дня, чтобы повенчаться с женой, вернулся домой мобилизованный из Узловой Тульской области

На два дня, чтобы повенчаться с женой, вернулся домой мобилизованный из Узловой Тульской области

Фото: соцсети

Военнослужащий прибыл в родной город для проведения церемонии, после чего отправится обратно в расположение войск.

«Один из наших приехал на два дня – повенчаться с женой. Пусть Бог хранит их любовь и оберегает его!», – написал Николай Терехов под фотографией с бойцом.

Подобный случай уже не первый в регионе. Ранее в Туле расписали пару, также вернув мобилизованного из мест прохождения подготовки.

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