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Общество2 декабря 2022 7:04

Тула расцвела новогодними огнями: 1 декабря зажгли праздничную иллюминацию

В этом раз она осталась прошлогодней
Игорь КОПЫТОВ
Тула расцвела новогодними огнями: 1 декабря зажгли праздничную иллюминацию

Тула расцвела новогодними огнями: 1 декабря зажгли праздничную иллюминацию

Фото: материалы пресс-служб

Главная городская елка «Триумфальная» на площади Ленина высотой 30 метров и диаметром 12 тоже включилась. Ее украшают 1500 новогодних игрушек и 70 гирлянд. Новогоднее дерево ограждено 3D забором с подсветкой. Однако официальное открытие еще впереди, равно как и Губернского катка.

Областную столицу также украсили более 1600 световых инсталляций.

Тула расцвела новогодними огнями: 1 декабря зажгли праздничную иллюминацию

Тула расцвела новогодними огнями: 1 декабря зажгли праздничную иллюминацию

Фото: материалы пресс-служб

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