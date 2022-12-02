Тула расцвела новогодними огнями: 1 декабря зажгли праздничную иллюминацию Фото: материалы пресс-служб

Главная городская елка «Триумфальная» на площади Ленина высотой 30 метров и диаметром 12 тоже включилась. Ее украшают 1500 новогодних игрушек и 70 гирлянд. Новогоднее дерево ограждено 3D забором с подсветкой. Однако официальное открытие еще впереди, равно как и Губернского катка.

Областную столицу также украсили более 1600 световых инсталляций.