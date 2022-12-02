Часть тульской усадьбы Ливенцева впервые выставили на продажу Фото: соцсети

Усадьба была построена в конце 18-го века Иваном Васильевичем Ливенцевым – тульским городским главой и одним из крупнейших купцов Тулы. Долгое время в здании размещалась губернская почтовая контора, позднее — жилые помещения.

Само трехэтажное здание по адресу ул. Дзержинского/ул. Советская, 15-17/73, сейчас находится в аварийном состоянии - на второй и третий этажи подняться нельзя из-за обрушения перекрытий. Также зафиксировано разрушение стен.

Выставленная на продажу часть усадьбы Ливенцева продают за 26 540 800 рублей. При этом на будущего собственника возлагается обязанность до середины 2023 года разработать план восстановления объекта. Далее до весны 2024 года должны быть выполнены противоаварийные работы, а до марта 2025 года — научные изыскания по восстановлению объекта культурного наследия. Саму реставрацию необходимо завершить до конца 2026 года.