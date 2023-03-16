Передовой опыт обучения будущих аграриев по-тульски

Передовой опыт обучения будущих аграриев Фото: Игорь КОПЫТОВ

В гости в Тульскую область приехали министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Мордовия Александр Кечайкин, его зам Сергей Шушев, а также директора сельхозпредприятий и депутаты местного заксобрания. Принимающую сторону представили министр сельского хозяйства Тульской области Алексей Степин, главный консультант отдела внешних экономических связей департамента инвестиционной деятельности и внешних экономических связей министерства экономического развития Тульской области Екатерина Егорова.

В целом бизнес-визит включал в себя посещение ведущих предприятий аграрного сектора и переработки сельхозпродукции.

Передовой опыт обучения будущих аграриев

Финальным же аккордом делового визита стал Тульский сельскохозяйственный колледж имени И.С. Ефанова - главная кузница кадров агропромышленного комплекса региона. Делегацию, встреченную на пороге по старой русской традиции хлебом-солью, ждала экскурсия по музею одного из старейших в регионе государственных профессиональных образовательных учреждений, которому скоро исполнится 150 лет.

Передовой опыт обучения будущих аграриев

- Весной нынешнего года стены колледжа покинут почти четыре сотни выпускников. Всего же сегодня у нас обучается без малого полторы тысячи студентов, - отметил директор ГПОУ ТО «Тульский сельскохозяйственный колледж имени И.С. Ефанова» Олег Глотов, также являющийся руководителем отделения Союза директоров ссузов России по ЦФО, председателем общего собрания «Межрегиональной ассоциации сельскохозяйственных и перерабатывающих профессиональных образовательных учреждений». - Всего же в тульском колледже обучают ребят сразу по 15 специальностям и 6 профессиям среди которых «Агрономия», «Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования», «Садово-парковое и ландшафтное строительство» и даже «Кинология». Есть возможность обучения и по программам дополнительного профессионального образования - по рабочим профессиям тракторист, водитель погрузчика, машинист экскаватора и другим.

Директор ГПОУ ТО «Тульский сельскохозяйственный колледж имени И.С. Ефанова» Олег Глотов. Фото: Игорь КОПЫТОВ

Обучение мы ведем не только в Туле, но и еще в трех наших структурных подразделениях — в Черни, Веневском районе и в Болохово Киреевского района. Все они оснащены боксами для хранения сельхозтехники, имеют земельные угодья общей площадью около тысячи гектаров.

Гости также посетили новые мастерские Тульского сельскохозйственного колледжа: «Агрономия», «Сельскохозяйственные биотехнологии», «Сити-фермерство», «Эксплуатация сельскохозяйственных машин», оборудованные за счет гранта, выигранного в рамках национального проекта «Образование». Особый интерес у членов делегации вызвал уникальный электронный тренажер-кабина зерноуборочного комбайна РСМ-161, которых во всей России всего два — один на заводе-производителе, а второй — здесь.

Передовой опыт обучения будущих аграриев Фото: Игорь КОПЫТОВ

- Мы уделяем большое внимание техническому оснащению нашего учебного процесса, - подчеркнул Олег Глотов. - За последние пять лет колледж приобрел 19 единиц сельхозтехники, в числе которых трактора Т-150К, ЛТЗ-60АБ, «Скаут», «Беларусь», зерноуборочный комбайн ACROS – 550 и разнообразное оборудование для них.

Передовой опыт обучения будущих аграриев Фото: Игорь КОПЫТОВ

В завершение рабочего визита в колледже состоялось совещание, на котором были рассмотрены вопросы закрепления выпускников аграрных специальностей на сельскохозяйственных предприятиях, прохождения ими практики и дальнейшем трудоустройстве на данных предприятиях, проведение агитационной работы в общеобразовательных организациях по привлечению абитуриентов на аграрные специальности.

Глава делегации министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Мордовия Александр Кечайкин. Фото: Игорь КОПЫТОВ

- Впечатление от визита в целом очень хорошее. В регионе есть люди на местах, которые работают, горя своим делом, успешно используют новые технологии, - подвел итоги поездки в Тульскую область глава делегации министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Мордовия Александр Кечайкин. - Но все это для нас достаточно привычно и ежедневно - с этим мы сталкиваемся повсеместно. А вот колледж — это изюминка вашего региона. Очень хорошее техническое оснащение, высокий уровень организации учебного процесса. Да, конечно, и у нас есть подобное. Как-никак в Мордовии сельскохозяйственных учебных заведений несколько, но здесь мы увидели собранным в одном месте все то, что необходимо для высококлассной подготовки будущих профессионалов для работы в сельском хозяйстве.