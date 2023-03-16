Тульские медики пожаловались Президенту РФ на резкое снижение зарплат Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Медики приемного отделения Новомосковскской городской клинической больницы написали письмо Президенту с просьбой разобраться в сложившейся ситуации. Они сообщили, что с начала года не получают большинства выплат и надбавок, которые им начислялись ранее. Например, так называемый коэффициент трудового участия и выплаты за медицинский стаж.

Более того, по словам врачей, приведенным информационным порталом MySLO, на свободные ставки новых сотрудников не набирают, а по сути переработки остальным финансово не компенсируют. Медсестры вынуждены выполнять не свойственные им функции и так же без доплат. При этом в целом нагрузка на отделение немалая - за сутки в среднем обращается 80 человек. Из них 60 человек госпитализируют, 20 получают в приёмном отделении амбулаторную помощь. Согласно статистике за 2022 год: обратившихся самостоятельно — 1560 человек, направленных другими ЛПУ— 1389 человек. Прием ведется из большинства районов Тульской области, а не только самого Новомосковска.

Также в больнице с приходом нового главврача началось массовое увольнение сотрудников.

Региональный минздрав сообщил, что сотрудникам приемного отделения больницы не положен ряд запрашиваемых социальные выплат, так как они не подходят под установленные в законодательстве критерии. Вместе с тем, 10 марта в связи с обращением сотрудников больницу посетил зампредседателя правительства региона — министр здравоохранения Тульской области Дмитрий Марков и встретился с врачами.