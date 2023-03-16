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Общество16 марта 2023 7:27

Тульские медики пожаловались Президенту РФ на резкое снижение зарплат

Региональный минздрав уже первично отреагировал
Игорь КОПЫТОВ
Тульские медики пожаловались Президенту РФ на резкое снижение зарплат

Тульские медики пожаловались Президенту РФ на резкое снижение зарплат

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Медики приемного отделения Новомосковскской городской клинической больницы написали письмо Президенту с просьбой разобраться в сложившейся ситуации. Они сообщили, что с начала года не получают большинства выплат и надбавок, которые им начислялись ранее. Например, так называемый коэффициент трудового участия и выплаты за медицинский стаж.

Более того, по словам врачей, приведенным информационным порталом MySLO, на свободные ставки новых сотрудников не набирают, а по сути переработки остальным финансово не компенсируют. Медсестры вынуждены выполнять не свойственные им функции и так же без доплат. При этом в целом нагрузка на отделение немалая - за сутки в среднем обращается 80 человек. Из них 60 человек госпитализируют, 20 получают в приёмном отделении амбулаторную помощь. Согласно статистике за 2022 год: обратившихся самостоятельно — 1560 человек, направленных другими ЛПУ— 1389 человек. Прием ведется из большинства районов Тульской области, а не только самого Новомосковска.

Также в больнице с приходом нового главврача началось массовое увольнение сотрудников.

Региональный минздрав сообщил, что сотрудникам приемного отделения больницы не положен ряд запрашиваемых социальные выплат, так как они не подходят под установленные в законодательстве критерии. Вместе с тем, 10 марта в связи с обращением сотрудников больницу посетил зампредседателя правительства региона — министр здравоохранения Тульской области Дмитрий Марков и встретился с врачами.

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