Сообщение с 23 населенными пунктами отрезано с начала паводка в Тульской области

Сообщение с 23 населенными пунктами отрезало с начала паводка в Тульской области Фото: материалы пресс-служб

По наблюдениям специалистов МЧС уровень воды в реке Дон снижается, а в Оке, наоборот, продолжается подъем. Как результат, в восьми образованиях Тульской области подтопило 13 мостов, 112 приусадебных участков и пять жилых домов.

С 23 населенными пунктами нарушилось транспортное сообщение: общая численность населения в отрезанных от цивилизации поселках, деревнях и селах — более 1,5 тысяч человек.

Напомним, ранее из-за подъема воды в реке Дон в Куркинском районе Тульской области были разрушены два моста — автомобильный и пешеходный. При этом один из них был совсем новым — сделанным в рамках договоренности между правительством региона и Минобороны силами военных.