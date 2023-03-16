Тройное ДТП на улице Рязанской в Туле парализовало движение в час-пик, образовав пробку в несколько километров Фото: соцсети

Сегодня утром, 16 марта, на улице Рязанской в Туле произошло тройное ДТП. Недалеко от супермаркета "Спар" не поделили иномарки Ford, Volkswagen и Skoda. Машины оказались серьезно повреждены, однако информации о пострадавших не поступало.

По информации региональной Госавтоинспекции, один из участников аварии отказался от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

Из-за аварии движение по улицам Восточный обвод и Рязанской от микрорайона Левобережный практически до проспекта Ленина сковали в утренний час-пик девятибалльные пробки.