ГК «Автокласс» - важные советы от эксперта

Прежде чем сделать выбор о покупке автомобиля, основательно взвесьте все риски.

Сегодня у покупателей есть выбор. Первый вариант: купить автомобиль у официального дилера. В этом случае машина была ввезена в Россию официально, через дистрибьютора. Второй вариант: купить авто, которое доставили в страну по параллельному импорту. В чем различия, и какие «подводные камни» могут ожидать покупателей? Дать ответ помогут профессиональные эксперты Группы компаний «Автокласс».

- Параллельный импорт автомобилей в Россию активно заработал в 2022 году, после введения западными странами антироссийских санкций. Только так (при прекращении поставок автомобилей официальными представительствами многих автобрендов) сейчас возможно ввозить в Россию автомобили привычных нам европейских, американских, японских и южнокорейских марок, - говорит Алексей Васин, менеджер отела продаж салона EXEED и MITSUBISHI ГК «Автокласс». - В теории «параллельные» машины выглядят интересно, отличаясь приятными ценниками. Так, к примеру на автомобили Mitsubishi, Mazda, Hyundai, Kia, Toyota, ввезенные по параллельному импорту, ценовой разбег по сравнению с авто, ввезенными в РФ через официальные представительства, будет в среднем от 100 до 500 тысяч рублей. Кажется, есть за что сделать выбор в пользу моделей, ввезенных по параллельному импорту, но это лишь на первый взгляд...

Покупая автомобиль у официального дилера, вам не придется испытывать судьбу, покупка будет комфортной и надежной.

У «параллельной» схемы несколько недостатков, главный - отсутствие заводской гарантии. Гарантийные обязательства производителя фиксируются в договоре купли-продажи автомобиля, но при параллельном импорте договор купли-продажи с клиентом заключает не представительство производителя, а частный импортер, который ввез автомобиль в Россию. Он не уполномочен и не обязан осуществлять гарантийные обязательства на территории РФ. Случись что: ремонт блоков управления, мотора, коробки, электрики и прочего – все это владелец «параллельного» авто оплатит сам.

Но и это не самое плохое: есть риск остаться вообще без машины. Представьте ситуацию: через лизинговую компанию оформляется автомобиль не в нашей стране, на нем активируется GPS-трекер и т.д. Далее авто привозится в Россию, проходит «растаможку», клиент доволен… Но со временем лизинговая компания перестает получать платежи за свой автомобиль, отслеживает его местонахождение по трекеру, приезжает и изымает его. Помните: если машина находится в лизинге в той стране, откуда она завезена, ее могут изъять в одностороннем порядке.

Как сообщают "Рамблер"* и Autonews**, в РФ начали аннулировать документы на авто из параллельного импорта. В прошлом году у десяти машин, которые ввезли в Россию физлица, отозвали свидетельства о безопасности конструкции транспортных средств (СБКТС), затем последовало аннулирование электронных ПТС. Об аннулировании СБКТС и ПТС владелец авто может узнать от остановившего его сотрудника ГИБДД, после чего машина может передвигаться только на эвакуаторе. С учетом того, что порядок действий для автовладельцев, которые столкнулись с такой ситуацией, в нашей стране пока отсутствует, лучше обходить стороной машины, СБКТС для которых выданы не на территории РФ.

С запчастями непросто

- Если говорить о ввезенных из ОАЭ по параллельному импорту Mitsubishi Pajerо, то они не слишком пригодны для России, - вступает в разговор Станислав Одинцов, руководитель отдела запасных частей ГК «Автокласс». - Техника с ближневосточного рынка лишена зимнего пакета: нет подогрева руля, кресел, лобового стекла, зеркальных элементов. Если это устанавливать штатно, с оригинальными запчастями, выходит недешево. Штатный обогрев одного сидения стоит от 43 000 рублей, штатные зеркальные элементы – от 11 000 рублей каждый, и это без учета проводки и стоимости работ. Есть проблема по запчастям и жидкостям: температурные режимы в этой стране и в России разные. При покупке автомобиля необходима полная замена всех охлаждающих и тормозных жидкостей, масел и т. д. А это порядка 66 тысяч рублей. Из-за климатической разницы у автомобилей из Эмиратов есть проблемы с лакокрасочным покрытием, особенно с резинотехническими изделиями: по поводу РТИ никто не знает, готовы ли они к нашему климату. Если порвутся в мороз, предстоит полная переборка двигателя, которая стоит от 400 тысяч рублей.

Чтобы не мерзнуть

В наших зимних условиях салон «ближневосточника» хуже прогревается из-за уменьшенного радиатора печки. Автомобили требуют значительных доработок под наши условия эксплуатации и существенных вложений. При этом с неясным итогом, поскольку нет уверенности, что удастся получить оригинальные запчасти. Они есть только у официального дистрибьютора, который отгружает их по запросу по VIN-номеру автомобиля, а по эмиратскому номеру запчасть не отгрузят.

- Таким образом, покупая автомобиль у официального дилера, вам не придется испытывать судьбу, покупка будет комфортной и надежной, - подводит итог Алексей Кузнецов, руководитель отдела продаж ГК «Автокласс».

ООО ГК "АВТОКЛАСС"

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*auto.rambler.ru/news/50332201-v-rf-nachali-annulirovat-dokumenty-na-avto-iz-parallelnogo-importa-kak-zaschitit-sebya/

**www.autonews.ru/news/6401bba39a7947c61d4abcbe