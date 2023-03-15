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Общество15 марта 2023 6:54

В Туле ограничили движение под Зареченским мостом из-за весеннего паводка

Спасатели сработали на опережение
Игорь КОПЫТОВ
В Туле ограничили движение под Зареченским мостом из-за весеннего паводка

В Туле ограничили движение под Зареченским мостом из-за весеннего паводка

Фото: материалы пресс-служб

В связи с возможным подтоплением автодороги на Набережной Дрейера под Зареченским мостом из-за подъема уровня воды в Упе МУ «Центр гражданской защиты и спасательных работ города Тулы» временно ограничило движение транспорта.

На данном участке выставлены бетонные блоки и соответствующие дорожные знаки, ограничивающие проезд.

Ограничение будет снято после прохождения паводка. Автовладельцев просят выбирать пути объезда.

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