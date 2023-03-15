Управляющая компания ООО "Тулжилхоз": Совместными усилиями - к общему успеху

Октябрь 2022 года. Премию "Тульский бренд" генеральному директору ООО «Тулжилхоз» Дмитрию Голомысову вручила Глава города Тулы Ольга Слюсарева.

Одно из стабильных и результативных предприятий отрасли - УК «Тулжилхоз». В этом году компания отметит 10-летний юбилей. В зоне ответственности «Тулжилхоза» – 57 домов, работа компании находит признание со стороны жителей: три года подряд «Тулжилхоз» получает региональную премию «Тульский бренд».

Наш собеседник - генеральный директор ООО «Тулжилхоз» Дмитрий Голомысов.

- Дмитрий Петрович, поздравляем вас с профессиональным праздником! С каким настроем вошли в юбилейный для компании год?

- Спасибо! Прежде всего хотел бы поздравить всех работников жилищно-коммунального хозяйства, пожелать, чтобы в их работе было как можно меньше проблем, чтобы развитие шло в позитивном ключе, чтобы люди не только видели результат труда коммунальщиков, но и понимали всю важность и значение коммунальной сферы.

Отдельно поздравляю коллектив «Тулжилхоза» - это высококвалифицированные профессионалы с богатейшим опытом работы в сфере ЖКХ, которые из года в год доказывают это. У нас есть работники, труд которых отмечен наградами Минстроя РФ, Благодарственными грамотами правительства Тульской области, администрации Тулы.

В юбилейный год вошли с позитивом и со всей ответственностью. Если говорить о предварительных итогах зимнего периода, то для «Тулжилхоза» зима прошла без серьезных коммунальных сбоев. Те работы, которые были проведены в подготовительный период к отопительному сезону 2022/2023, дали свои плоды. Все обязательства, которые мы брали на себя в части обслуживания МКД в зимний период, выполнены.

Пришла весна - время наведения порядка и проведения субботников на придомовых территориях. Продолжим работы по наведению порядка внутри домов, не отказываемся от своего плана по ремонту подъездов, продолжим ставить новые энергосберегающие светильники на всех этажах, приводить в порядок перила. И, конечно, сразу после окончания этого отопительного сезона незамедлительно начнем подготовку к новому.

В преддверии профессионального праздника хочется сказать о роли жилищно-коммунальной сферы в жизни людей, мало кто об этом задумывается. Слишком много негативных и ошибочных предубеждений в сознании людей. Работа в ЖКХ – очень ответственная, но порой неблагодарная. Еще с советских времен у многих сложилось недружелюбное отношение к работникам этой сферы, что, впрочем, долгие годы подпитывалось их же отношением к населению. Пьяный водопроводчик, ленивый дворник, неумелый сантехник стали стереотипом, который сложно изжить. Все это, умноженное на грубость и волокиту, с которыми сталкивались люди, обращаясь за помощью, привело к тому, что надо было кардинально менять подходы к работе коммунальщиков.

Каждый вверенный двор УК "Тулжилхоз" стараемся сделать чистым и безопасным.

- Что сегодня является залогом успешной работы?

- Чтобы быть среди лучших, нужны не только слаженность в работе и четкая схема всего процесса, но и нестандартные практические решения. Такие новации мы применили при обработке заявок от жителей: обратная связь со старшими по домам с помощью мессенджера. Если днем на объекте устраняли неполадки, то вечером, совместно со старшим по дому, мы обсуждаем насколько качественно заявка отработана. В итоге есть представление о том, довольны ли жители нашими услугами или нет. В рабочий мессенджер выкладываются фото всего фронта проведенных работ – до и после. Отчет виден всем участникам процесса взаимодействия, нет повода для обмана. Эту практику мы расширили: создали форму обмена информацией и принятия совместных решений для позитивного управления домом посредством социальных сетей. Динамика уже есть! Такой подход помогает выстраивать взаимодействие не только между старшими по домам, но со и всеми собственниками жилья. «Тулжилхоз» работает как единый механизм. Это и дает возможность реализовать право жителей управлять своим домом через УК. Нужно не противостояние, а совместная работа!

Если мы посмотрим на жилищный кодекс РФ, то там указано, что обязанность управлять общедомовым имуществом лежит на собственниках, а УК является только инструментом управления их домом. Поэтому, когда люди говорят, что те или иные УК плохо работают, получается, что эти граждане подтверждают, что они сами в своем доме плохо исполняют свои обязанности. Управление дома – это живой процесс, а УК та структура, которая поддерживает его в работоспособном состоянии. Но это не ее обязанность: она действует в рамках договорных обязательств, заключенных между ней и жильцами. Многие об этом забывают! Только совместная работа - ключ к достижению успеха в управлении домом. Я тут уверен абсолютно, сама жизнь доказывает это. В тех домах, где есть единая командная работа, вопросы обслуживания и благоустройства, содержания дома решаются в разы быстрее и эффективнее. Хотелось бы, чтобы люди лучше видели ту работу, которая происходит, взаимодействовали со своими УК, выстраивали отношения так, чтобы как можно больше позитивных решений происходило.

Главная цель компании - обеспечение благоприятных и комфортных условий проживания туляков.

- Какие задачи стоят перед УК «Тулжилхоз» на 2023 год?

- Продолжим делать все для достижения своей главной цели: обеспечение благоприятных и безопасных условий проживания туляков. Каждый вверенный нам дом мы делаем благоустроенным, каждый двор - чистым и уютным. Юбилей будем отмечать в июле. Компания знает, куда ей расти. Мы готовы расширять ряды обслуживаемых домов, двигаться вперед!

УК ООО «Тулжилхоз»:

Тула, пос. Косая Гора, ул. Гагарина, 5,

+7 (4872) 76-10-61.

tulgilhoz@mail.ru

тулжилхоз.рф