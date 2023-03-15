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Общество15 марта 2023 6:15

Управляющая компания ООО "Тулжилхоз": Совместными усилиями - к общему успеху

19 марта профессиональный праздник отметят работники сферы жилищно-коммунального хозяйства
Михаил КОПАНИЦА
Октябрь 2022 года. Премию "Тульский бренд" генеральному директору ООО «Тулжилхоз» Дмитрию Голомысову вручила Глава города Тулы Ольга Слюсарева.

Октябрь 2022 года. Премию "Тульский бренд" генеральному директору ООО «Тулжилхоз» Дмитрию Голомысову вручила Глава города Тулы Ольга Слюсарева.

Одно из стабильных и результативных предприятий отрасли - УК «Тулжилхоз». В этом году компания отметит 10-летний юбилей. В зоне ответственности «Тулжилхоза» – 57 домов, работа компании находит признание со стороны жителей: три года подряд «Тулжилхоз» получает региональную премию «Тульский бренд».

Наш собеседник - генеральный директор ООО «Тулжилхоз» Дмитрий Голомысов.

- Дмитрий Петрович, поздравляем вас с профессиональным праздником! С каким настроем вошли в юбилейный для компании год?

- Спасибо! Прежде всего хотел бы поздравить всех работников жилищно-коммунального хозяйства, пожелать, чтобы в их работе было как можно меньше проблем, чтобы развитие шло в позитивном ключе, чтобы люди не только видели результат труда коммунальщиков, но и понимали всю важность и значение коммунальной сферы.

Отдельно поздравляю коллектив «Тулжилхоза» - это высококвалифицированные профессионалы с богатейшим опытом работы в сфере ЖКХ, которые из года в год доказывают это. У нас есть работники, труд которых отмечен наградами Минстроя РФ, Благодарственными грамотами правительства Тульской области, администрации Тулы.

В юбилейный год вошли с позитивом и со всей ответственностью. Если говорить о предварительных итогах зимнего периода, то для «Тулжилхоза» зима прошла без серьезных коммунальных сбоев. Те работы, которые были проведены в подготовительный период к отопительному сезону 2022/2023, дали свои плоды. Все обязательства, которые мы брали на себя в части обслуживания МКД в зимний период, выполнены.

Пришла весна - время наведения порядка и проведения субботников на придомовых территориях. Продолжим работы по наведению порядка внутри домов, не отказываемся от своего плана по ремонту подъездов, продолжим ставить новые энергосберегающие светильники на всех этажах, приводить в порядок перила. И, конечно, сразу после окончания этого отопительного сезона незамедлительно начнем подготовку к новому.

В преддверии профессионального праздника хочется сказать о роли жилищно-коммунальной сферы в жизни людей, мало кто об этом задумывается. Слишком много негативных и ошибочных предубеждений в сознании людей. Работа в ЖКХ – очень ответственная, но порой неблагодарная. Еще с советских времен у многих сложилось недружелюбное отношение к работникам этой сферы, что, впрочем, долгие годы подпитывалось их же отношением к населению. Пьяный водопроводчик, ленивый дворник, неумелый сантехник стали стереотипом, который сложно изжить. Все это, умноженное на грубость и волокиту, с которыми сталкивались люди, обращаясь за помощью, привело к тому, что надо было кардинально менять подходы к работе коммунальщиков.

Каждый вверенный двор УК "Тулжилхоз" стараемся сделать чистым и безопасным.

Каждый вверенный двор УК "Тулжилхоз" стараемся сделать чистым и безопасным.

- Что сегодня является залогом успешной работы?

- Чтобы быть среди лучших, нужны не только слаженность в работе и четкая схема всего процесса, но и нестандартные практические решения. Такие новации мы применили при обработке заявок от жителей: обратная связь со старшими по домам с помощью мессенджера. Если днем на объекте устраняли неполадки, то вечером, совместно со старшим по дому, мы обсуждаем насколько качественно заявка отработана. В итоге есть представление о том, довольны ли жители нашими услугами или нет. В рабочий мессенджер выкладываются фото всего фронта проведенных работ – до и после. Отчет виден всем участникам процесса взаимодействия, нет повода для обмана. Эту практику мы расширили: создали форму обмена информацией и принятия совместных решений для позитивного управления домом посредством социальных сетей. Динамика уже есть! Такой подход помогает выстраивать взаимодействие не только между старшими по домам, но со и всеми собственниками жилья. «Тулжилхоз» работает как единый механизм. Это и дает возможность реализовать право жителей управлять своим домом через УК. Нужно не противостояние, а совместная работа!

Если мы посмотрим на жилищный кодекс РФ, то там указано, что обязанность управлять общедомовым имуществом лежит на собственниках, а УК является только инструментом управления их домом. Поэтому, когда люди говорят, что те или иные УК плохо работают, получается, что эти граждане подтверждают, что они сами в своем доме плохо исполняют свои обязанности. Управление дома – это живой процесс, а УК та структура, которая поддерживает его в работоспособном состоянии. Но это не ее обязанность: она действует в рамках договорных обязательств, заключенных между ней и жильцами. Многие об этом забывают! Только совместная работа - ключ к достижению успеха в управлении домом. Я тут уверен абсолютно, сама жизнь доказывает это. В тех домах, где есть единая командная работа, вопросы обслуживания и благоустройства, содержания дома решаются в разы быстрее и эффективнее. Хотелось бы, чтобы люди лучше видели ту работу, которая происходит, взаимодействовали со своими УК, выстраивали отношения так, чтобы как можно больше позитивных решений происходило.

Главная цель компании - обеспечение благоприятных и комфортных условий проживания туляков.

Главная цель компании - обеспечение благоприятных и комфортных условий проживания туляков.

- Какие задачи стоят перед УК «Тулжилхоз» на 2023 год?

- Продолжим делать все для достижения своей главной цели: обеспечение благоприятных и безопасных условий проживания туляков. Каждый вверенный нам дом мы делаем благоустроенным, каждый двор - чистым и уютным. Юбилей будем отмечать в июле. Компания знает, куда ей расти. Мы готовы расширять ряды обслуживаемых домов, двигаться вперед!

УК ООО «Тулжилхоз»:

Тула, пос. Косая Гора, ул. Гагарина, 5,

+7 (4872) 76-10-61.

tulgilhoz@mail.ru

тулжилхоз.рф

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