2 декабря в Туле без электричества останутся десятки улиц Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Электричества не будет по следующим адресам:

с 9:00 до 15:00 - пр-т Ленина, 63, 65; ул. Первомайская, 2, 4; ул. М. Тореза, 6;

с 9:00 до 16:00 - ул. Металлистов, 18, 20, 20-б, 20-в, 20-г, 20-д; 8-й пр-зд, 17-25 (нечётн.), 18-32 (чётн.), 19-а, 19-б, 21-а; 6-й пр-зд, 17, 18; 9-й пр-зд, 2-16 (чётн.), 1-19 (нечётн.), 12-а, 12-б; 1-й пр-зд, 1-13, 8-а; ул. Кобзева, 1-21 (нечётн.), 4-18 (чётн.), 17-а; ул. Судейского, 17-а, 28; ул. Судейского, 13, 15-а, 17, 16-28 (чётн.); ул. Кобзева, 20-а, 23-а, 32-а, 36-а, 20-36 (чётн.), 23-39 (нечётн.); 6-й пр-зд, 11-16; 1-й пр-зд, 1-8, 47-53 (нечётн.); 8-й пр-зд, 2-32 (чётн.), 1-25 (нечётн.); 9-й пр-зд, 21; 10-й пр-зд, 21; ул. Сундукова, 2-24 (чётн.), 1-15 (нечётн.); ул. Судейского, 40-48 (чётн.), 33; ул. Декабристов, 3, 15-39 (нечётн.), 24-50 (чётн.); ул. Марата, 119, 119-а, 121, 123; ул. Степанова, 144, 146, 148, 150, 154; ул. Бакунина, 4; ул. Индустриальная, 16, 18, 35, 37, 39, 22-30 (чётн.); пер. Кладбищенский, 1-5, 5-а; ул. Каракозова, 5, 11-27, 79; ул. Патронная, 1-29 (нечётн.), 4-30 (чётн.).