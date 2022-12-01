«ЕвроХим» стал лауреатом конкурса «Лидеры корпоративной благотворительности – 2022»

Минерально-химическая компания «ЕвроХим» заняла третье место в конкурсе среди российских компаний «Лидеры корпоративной благотворительности».

Компания награждена в номинации «Лучшая программа в сфере молодёжной политики». «ЕвроХим» – лидер современных тенденций в сфере реализации корпоративной ESG-политики. В 2022 году компания запустила комплексный проект «Народное ESG». Участниками стали молодые специалисты и волонтёры всех предприятий компании, расположенных по всей России, от Заполярья до Северного Кавказа.

В Тульской области крупнейшими представителями компании являются предприятия, расположенные в г. Новомосковске: АО «НАК «Азот», ООО «Новомосковск-Ремстройсервис», ООО «Новомосковский Хлор».

Новомосковские активисты в течение всего года проводили социальные и экологические мероприятия. Так, например, молодые специалисты организовали мастер-классы о пользе удобрений, озеленяли город, помогали в уборке общественных мест и особо охраняемого природного объекта «Кондуки» и многое другое.

Проект «Народное ESG» стал главным направлением и ноу-хау «ЕвроХима» в осуществлении корпоративной ESG-политики.

Все экологические и социальные мероприятия в уходящем году проводились не просто с максимальным вовлечением молодых активистов, добровольцев, волонтёров и членов их семей, но и обязательно с учётом их позиции, взглядов и инициатив. Так «ЕвроХим» наглядно доказал, что ESG-политика — общее дело всех активных и неравнодушных людей, а не просто элемент корпоративной отчётности.