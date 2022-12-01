Вечером 1 декабря в Туле включат всю новогоднюю иллюминацию Фото: Игорь КОПЫТОВ

На площади Ленина уже установили световые инсталляции в виде Снежной королевы, самовара с чашкой, «Пряничный домик», световые деревья и входную группу в виде часов.

Более 1 600 различных световых инсталляций появились и на улицах, в скверах и общественных пространствах города. Больше всего из них снежинок — около 1 400 шт, еще 6 световых консолей «Бокал», инсталляции «Конверт», «Шишки», «Кристалл», гирлянды «Звездное небо», «Световой каскад» и многие другие.