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Общество1 декабря 2022 9:00

Вечером 1 декабря в Туле включат всю новогоднюю иллюминацию

Исключением станет главная городская елка — ее открытие запланировано на отдельную дату
Игорь КОПЫТОВ
Вечером 1 декабря в Туле включат всю новогоднюю иллюминацию

Вечером 1 декабря в Туле включат всю новогоднюю иллюминацию

Фото: Игорь КОПЫТОВ

На площади Ленина уже установили световые инсталляции в виде Снежной королевы, самовара с чашкой, «Пряничный домик», световые деревья и входную группу в виде часов.

Более 1 600 различных световых инсталляций появились и на улицах, в скверах и общественных пространствах города. Больше всего из них снежинок — около 1 400 шт, еще 6 световых консолей «Бокал», инсталляции «Конверт», «Шишки», «Кристалл», гирлянды «Звездное небо», «Световой каскад» и многие другие.

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