В Туле скорая не доехала к пациенту из-за закрытого шлагбаума: мужчина скончался Фото: соцсети

Вечером 30 ноября возле супермаркета «Пятерочка» на 2-м проезде Металлургов, 3а в Туле скончался мужчина - об этом очевидцы сообщили в соцсетях.

Мужчине резко стало плохо на улице, он потерял сознание. Прохожие вызвали скорую помощь, однако возле одного из домов на пути к месту происшествия путь машине преградил закрытый шлагбаум. Почему его не удалось открыть дистанционно, неясно, но поиски альтернативного проезда отняли несколько роковых минут минут, и мужчина скончался до прибытия бригады.

Стоит отметить, что некоторое время назад вокруг шлагбаумов среди близрасположенных домов разгорелся очередной скандал. После установки еще одного, жители ряда домов заявляли о транспортной блокаде.

Региональная прокуратура по данному факту назначила проверку.