1 декабря в Туле без электричества останутся десятки улиц Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Электричества не будет по следующим адресам:

с 9:00 до 16:00 - Мясново: ул. Н. Выселковая, 1-29 (нечётн.), 2-26 (чётн.); 2-й Клинской пр-зд, 2; 4-й Клинской пр-зд, уч. 8; ул. Доватора, 10, 12, 14; ул. Металлургов, 2-а, 2-б, 2-в; ул. Кутузова, 154, 156, 158; пер. Кирпичный, 8, 10; ул. Дачная, 1, 1-а, 2; ул. Кутузова, 211-225 (нечётн.), 150, 160, 225-а, 229; пер. Дачный, 2-10 (чётн.), 3-а, 8-а, 1-11 (нечётн.); пер. 8- Марта, 1-7 (нечётн.), 4; пер. Доменный, 1-13 (нечётн.), 2-12 (чётн.); ул. Калинина, 8-а, 8, 14, 6 к.1, 6 к.2, 5 к. 1, 5 к. 2, 3, 10-а, 4; ул. Мира, 13, 15, 17, 19, 28-48 (чётн.); ул. Белкина, 1-а; ул. Оружейная, 2-22 (чётн.); пер. Танковый, 1-12; пер. Стандартный, 15-29 (нечётн.), 18-30 (чётн.); пер. Броневой, 2-22 (чётн.), 3-21 (нечётн.); пер. Броневой, 14-22 (чётн.), 13-21 (нечётн.); пер. Стандартный, 24, 26; ул. Кислородная, 1-27; ул. Огарёва, 2-24 (чётн.); ул. П. Морозова, 2-18 (чётн.), 18-а; ул. Пионерская, 69-101 (нечётн.), 72-90 (чётн.); ул. Л. Толстого, 9-21 (нечётн.), 21-а; ул. Староникитская, 77-а, 77-б; ул. Демьянова, 41, 43, 45; ул. Некрасова, 62.