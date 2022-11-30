Илья Беспалов осмотрел сквер Юго-Восточный

О ходе работ первому заместителю главы городской администрации доложили представители подрядной организации и директор МУ «ГСЕЗ».

Площадь благоустройства в сквере Юго-Восточный более 4 тысяч квадратных метров. К работам подрядная организация ООО "СтройСервис+" приступила летом этого года и должна была завершить их в сентябре. Было выполнено устройство основания под дорожки из гранитного отсева, выложены тротуарные дорожки из плитки, проведено озеленение, освещение. Но на этапе установки игрового оборудования возникли сложности. Контракт с данной подрядной организацией был расторгнут и заключен новый с другим подрядчиком АО «КСИЛ».

Необходимое оборудование поставлено, подрядчик завершил его сборку. На данный момент осталось уложить резиновое травмобезопасное покрытие, установить лавки и урны.

Необходимое оборудование поставлено, подрядчик завершил его сборку

Подрядчик рассказал, что на установленное оборудование есть соответствующий сертификат качества и безопасности.

- Считаю, что мы сделали правильно, что не пошли на поводу у прежнего подрядчика и заключили новый договор. Новое оборудование другого качества. Мы можем гарантировать жителям, что после завершения работ, туляки получат красивое и безопасное общественное пространство. Надеемся, что весной сквер заиграет новыми красками. Что касается прежнего подрядчика, то за несоблюдение условий договора к нему применены штрафные санкции, - отметил Илья Беспалов.

Также первый заместитель главы администрации указал новому подрядчику на необходимость соблюдения технологии укладки травмобезопасного покрытия, чтобы оно прослужило долго. Подрядчик заверил, что, не смотря на непростые погодные условия, работы будут выполнены качественно. Основание просушат, а покрытие уложат на специальный клей, используемый при минусовых температурах.

Окончания благоустройства сквера ждут жители близлежащих домов.

На данный момент осталось уложить резиновое травмобезопасное покрытие, установить лавки и урны

- Мы очень рады, что наш район становится благоустроенным и красивым, даже не смотря на тяжелые экономические времена. Спасибо администрации города, которая прикладывает усилия и делает наши территории лучше. Детям есть где играть, гулять, - отметила тулячка Татьяна Пальцева.

Илья Беспалов поручил завершить работы в сквере в кратчайшие сроки. А после их выполнения принять сквер на обслуживание МУ «Городская Служба Единого Заказчика» и обеспечить должную эксплуатацию общественного пространства.