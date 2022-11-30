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Общество30 ноября 2022 13:00

Для бойцов, проходящих реабилитацию в Тульской области, выступила певица Юта

«Мне и поговорить с парнями было необходимо, и спеть им"
Источник:kp.ru
Для бойцов, проходящих реабилитацию в Тульской области, выступила певица Юта

Для бойцов, проходящих реабилитацию в Тульской области, выступила певица Юта

Фото: соцсети

Как сообщалось ранее, В Алексине открылся центр, в котором ветераны СВО, получившие различные травмы в результате военных действий, проходят реабилитацию. Там они могут заниматься спортом, играть в настольные игры и общаться друг с другом.

Совсем недавно, к ним приехала певица Юта, которая исполнила для них свои хиты. После выступления она сказала:

"Мне и поговорить с парнями было необходимо, и спеть им. И просто тихо восхититься ими в очередной раз. Долг Родине понятие вне времени и условий, потому что таков русский воин".

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