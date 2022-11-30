Для бойцов, проходящих реабилитацию в Тульской области, выступила певица Юта Фото: соцсети

Как сообщалось ранее, В Алексине открылся центр, в котором ветераны СВО, получившие различные травмы в результате военных действий, проходят реабилитацию. Там они могут заниматься спортом, играть в настольные игры и общаться друг с другом.

Совсем недавно, к ним приехала певица Юта, которая исполнила для них свои хиты. После выступления она сказала:

"Мне и поговорить с парнями было необходимо, и спеть им. И просто тихо восхититься ими в очередной раз. Долг Родине понятие вне времени и условий, потому что таков русский воин".