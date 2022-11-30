Студсовет - академия личностного роста

Способствуют этому отдел по молодежной политике и воспитательной работе и студенческий совет, который является самым настоящим органом студенческого самоуправления. Он обеспечивает личностный рост, учит серьёзно подходить к работе, выполнять задания вовремя, трудиться на благо института и студенчества, быть ответственным и целеустремлённым.

Студенческий совет объединяет самых талантливых ребят и помогает им раскрыть свой потенциал. Здесь вы можете реализовать любые творческие инициативы в самых разных направлениях.

Если вы начитанные и эрудированные, обладаете нестандартным мышлением и хотите проявить свои умственные способности — вам с удовольствием поможет интеллект-центр. Здесь студенты принимают участие в интеллектуальных играх, например, в клубе «Что? Где? Когда?», обсуждают философско-нравственные проблемы произведений русской и зарубежной классики в литературно-дискуссионном клубе «Чиtalkа», организуют правовые квесты и научные мероприятия, выступают с просветительскими лекциями в рамках проекта «Студенческий лекторий».

Если вы увлекаетесь фото- и видеосъёмкой, SMM, дизайном, видеомонтажом, тогда вам в пресс-центр. Тут ребят обучают искусству фотографирования, написанию и редактированию текстов, съёмке и монтированию видео, ведению социальных сетей и дизайну. Кроме того, члены пресс-центра выезжают на разные мероприятия в качестве операторов. Именно благодаря им студенты своевременно узнают обо всём происходящем в институте и за его пределами.

Студсовет - академия личностного роста

Если вы творческие, артистичные и находчивые, хорошо поёте, танцуете, читаете стихи и готовы покорить большую сцену — вам поможет в этом центр культуры и досуга. В театре миниатюр, студии вокала и танца, школе КВН ребята занимаются искусством, организуют яркие мероприятия внутри института и ставят зажигательные номера. Более того, самые талантливые студенты участвуют в региональных и всероссийских творческих мероприятиях, таких как: КИВИН, фестиваль «Студенческая весна», «Студуниверсал» и многих других.

Если вы добрые и отзывчивые, готовы протянуть руку помощи нуждающимся и делать мир лучше — вам в центр добровольчества и волонтёрства. Члены этого центра участвуют в субботниках, уборках памятников и подшефных детских домов, собирают гуманитарную помощь, принимают участие в донорстве и других волонтёрских акциях.

И наконец, если вы спортивные, подвижные, сильные, ловкие, быстрые, гибкие и выносливые — добро пожаловать в спорт-центр. Главные спортсмены нашего института участвуют в крупных спортивных мероприятиях и межинститутских соревнованиях по футболу, волейболу, баскетболу и другим видам спорта, а также организуют спортивные игры внутри института.

Студсовет - академия личностного роста

Ежегодно самые талантливые и активные студенты нашего вуза становятся лауреатами и призерами всероссийского фестиваля «Студенческая весна», побеждают в фестивалях КВН и награждаются поездкой на КИВИН в Сочи, становятся призерами межвузовских спортивных соревнований, квизов, квестов и конкурсов.

В заключение хочется отметить, что студенческий совет — это одна большая и дружная семья.

Приходите к нам — научим быть лучшими!