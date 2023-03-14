15 марта в Туле без электричества останутся десятки домов Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Электричество отключат по следующим адресам:

с 9:00 до 16:00 - ул. Некрасова, 7; ул. Яблочкова, 1-а; 4-й Дачный пр-зд, 7-б;

с 9:00 до 17:00 - ул. Ложевая, 122; ул. М. Горького, 14, 16, 33, 14-а, 20; ул. Металлургов, 92, 94; ул. Москвина, 1-37 (нечётн.), 2-24 (чётн.); ул. Газовая, 33-47 (нечётн.), 42-а; пер. Репина, 18-24 (чётн.), 15-29 (нечётн.); ул. Ивано Франко, 23-41 (нечётн.), 12-34 (чётн.); ул. Ватутина, 24-42 (чётн.), 23-41 (нечётн.); ул. Щепкина, 20-50 (чётн.); Епифанское ш., 38; ул. Щепкина, 2-18 (чётн.); ул. Газовая, 40, 42; ул. Ватутина 1-17 (нечётн.), 2-22 (чётн.); Епифанское ш., 37-57 (нечётн.); ул. Ив.Франко 1-21 (нечётн.), 6-а, 6-б, 6, 8, 2, 4-а, 4-б, 10; Щёкинское ш., 25, 55, 57; п. Рудаково: ул. Советская, 1; ул. Трудовая, 9-47 (нечётн.), 10-40 (чётн.), 22-б, 40-а, 45-а; ул. Комсомольская, 22, 24, 26; пер. Прохладный, 1-15 (нечётн.), 2-18 (чётн.); ул. Солнечная, 3-27 (нечётн.); пер. Луговой, 1-а, 1-13; ул. Солнечная, 11; пер. Садовый, 1-13 (нечётн.), 2-18 (чётн.); пер. Лазурный, 2-14 (чётн.), 3-17 (нечётн.); п. Первомайский: ул. Шевченко, 1-30, 6-а, 19-б, 2-а, 25-а; ул. Пионерская, 1-5; ул. Щорса, 1-31 (нечётн.), 2-28 (чётн.), 2-а, 5-а, 7-а, 21-а, 21-б; ул. Ленина, 22-а, 23, 24; ул. Чапаева, 1-39, 1-б, 14-а, 18-а, 31-а; ул. Пионерская, 10-а; СНТ "40 лет Октября";

с 9:30 до 14:00 - ул. Луначарского, 55, 57, 61, 76, 76-е; ул. Комсомольская, 9-43 (нечётн.), 10; ул. Литейная, 28.