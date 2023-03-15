УК "ЖИЛХОЗ" Советского района г. Тулы: Мы рады трудиться на благо туляков

Зимний период управляющая компания "Жилхоз" Советского района г. Тулы прошла в спокойном режиме.

- Геннадий Александрович, уже можно подвести первые итоги работы в новом году. Каковы они?

- Закончился зимний период, в этом году зима сначала показала свой характер, а затем успокоилась. Особых проблем не возникло, но тем не менее работали на опережение: чистили дворовые территории, убирали снег с кровель, боролись с гололедом, трудились слаженно и ответственно... Отопительный сезон также провели штатно.

Добиваться намеченных результатов, безусловно, помогает опыт, в сфере ЖКХ это один из ключевых показателей. За более чем 45 лет работы в отрасли УК «Жилхоз» из просто управляющей организации выросла в крупную многоуровневую систему, которой по плечу задачи любого уровня сложности. Сегодня мы предлагаем полный спектр услуг по профессиональному управлению и техническому обслуживанию жилищного фонда. Компания располагает техническим и кадровым потенциалом для самостоятельного выполнения функции подрядчика при осуществлении общестроительных, инженерных, электромонтажных, строительных, изоляционных, штукатурных, малярных, санитарно-технических работ. Используем инновационные подходы, стремимся к развитию. Стабильность дает гибкая индивидуальная работа по каждому дому, все вопросы решаем оперативно и совместно с жителями. Любим активные дома: когда люди неравнодушные к обслуживанию собственного жилья, получается более эффективно достигать поставленных целей.

В юбилейном 2022 году мы подтвердили звание «Тульский бренд»! Премия говорит о верном курсе нашей работы, дает хорошую обратную связь с жителями, что очень ценно.

В октябре прошлого года УК ООО "Жилхоз" Советского района г. Тулы получила премию "Тульский бренд" в номинации "Услуги в сфере ЖКХ".

- Сколько сейчас домов обслуживаете? Каковы главные задачи на весну?

- В зоне нашей ответственности 67 домов в разных районах Тулы. Это немало, но желание расти дальше и возможности для этого есть.

На весну задач достаточно: надо привести в порядок дворы, убрать скопившийся под снегом мусор, почистить пешеходные дорожки, провести уборку на детских площадках, клумбах и газонах, спилить сухие ветки и деревья, починить и покрасить все ограждения.

Но и это еще не все, продолжается косметический ремонт в домах: ремонтируем окна, входные двери, перила в подъездах. Отдельная тема - крыши - после зимы мы их серьезно обследуем на прочность. Так что вопросов, которые надо решать, у нас хватает всегда.

Если смотреть в более долгую перспективу, то будем продолжать работать над повышением репутации компании, совершенствовать сервис обслуживания, внедрять новые подходы для того, что жителям с нами было еще комфортнее и удобнее.

- Геннадий Александрович, близится ваш профессиональный праздник, рады поздравить вас и коллектив вашей компании с Днем работников жилищно-коммунального хозяйства!

- Большое спасибо! В ответ также хотел бы поздравить с наступающим праздником всех коллег по отрасли. Все вместе мы занимаемся нужным и важным делом: создаем условия для комфортной жизни людей, трудимся на благо Тулы и его жителей.

В наших руках настроение и эмоции людей: жить в тепле и комфорте, каждое утро выходить на работу из чистого аккуратного подъезда, гулять в уютном дворе... Все это источник энергии и позитива для наших жителей!

Желаю работникам жилищно-коммунальной отрасли мира, добра, крепкого здоровья, терпения и вдохновения! Пусть работа приносит только положительные эмоции! Благополучия вам и вашим семьям!

УК «Жилхоз» Советского района г. Тулы:

Тула, ул. Гоголевская, дом 53-а, тел.: (4872) 56-51-12, 56-47-33.

uk-gilhoz.ru