Два моста разрушены весенним половодьем в Куркинском районе Тульской области Фото: соцсети

Стало известно, что 13 марта в Куркинском районе Тульской области из-за подьема воды в реке Дон разрушен пешеходный мост, соединяющий поселок Грибоедово с селом Никитское, а также автомобильный мост на дороге от села Орловка — к населенному пункту Подмоклое.

По информации администрации района, объездной путь осуществляется по автомобильному мосту в населенном пункте Пашково.

Местным жителям напоминают о необходимости соблюдения правил на воде, а также запрете на переправу через реку во время паводка.