Коронавирус в Тульской области: 39 новых случаев заболевания за последние сутки на 14 марта Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Выздоровели за минувшие сутки от коронавируса, по данным на 14 марта, 80 человек, а в целом с начала пандемии коронавирусной инфекции в Тульской области излечились 185 192 человек. При этом госпитализированных в тяжелом состоянии — 16 человек.

С марта же месяца 2020-го в Тульском регионе COVID-19 заболели 191 363 человека.

Суточная смертность отсутствует, а в целом с начала пандемии от коронавируса умерли 5 365 жителей региона.