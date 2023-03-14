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Здоровье14 марта 2023 8:11

Коронавирус в Тульской области: 39 новых случаев заболевания за последние сутки на 14 марта

Показатель заболеваемости с некоторыми колебаниями держится на одном уровне
Игорь КОПЫТОВ
Коронавирус в Тульской области: 39 новых случаев заболевания за последние сутки на 14 марта

Коронавирус в Тульской области: 39 новых случаев заболевания за последние сутки на 14 марта

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Выздоровели за минувшие сутки от коронавируса, по данным на 14 марта, 80 человек, а в целом с начала пандемии коронавирусной инфекции в Тульской области излечились 185 192 человек. При этом госпитализированных в тяжелом состоянии — 16 человек.

С марта же месяца 2020-го в Тульском регионе COVID-19 заболели 191 363 человека.

Суточная смертность отсутствует, а в целом с начала пандемии от коронавируса умерли 5 365 жителей региона.

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