В Тульской области из-за паводка ожидается подтопление деревень еще в трех районах Фото: материалы пресс-служб

По данным на 13 марта наблюдается подтопление приусадебных участков в ряде населенных пунктов Ефремова, Киреевского и Воловского районов. Кроме того, в Воловском районе и Ефремове подтоплено три низководных моста и несколько участков автомобильных дорог. В Куркинском районе в результате ледохода разрушен пешеходный мост через реку Дон в районе села Грибоедово.

Жители населенных пунктов, прямое транспортное сообщение с которыми нарушено, могут воспользоваться альтернативными объездными маршрутами, - отметили в ведомстве.

По прогнозам МЧС Россиии по Тульской области, в дальнейшем на этой неделе возможно подтопление ряда населенных пунктов в Белевском, Одоевском и Суворовском районах.